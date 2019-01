Spal-Bologna 1-1 | Kurtic replica a Palacio

Kurtic risponde a Palacio - finisce pari il derby emiliano tra Spal e Bologna : finisce 1-1 il derby emiliano tra Spal e Bologna, gara delicata in ottica salvezza. Allo stadio Paolo Mazza i rossoblù passano in vantaggio con Rodrigo Palacio al 24' ma nella ripresa vengono ripresi ...

Risultati Serie A – Quagliarella risponde a Muriel - 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria : Spal e Bologna si dividono un punto : Due pareggi nelle due sfide pomeriggio: Quagliarella e Muriel firmano una doppietta a testa nel 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria, Spal e Bologna si divino un punto: i Risultati della 20ª Giornata di Serie A Particolare pomeriggio di calcio domenicale quello della 20ª Giornata di Serie A con soli 2 incontri, ma addirittura 8 gol! Due scontri diretti, per due situazioni di classifica ben distanti. Fiorentina e Sampdoria si dividono un punto ...

VIDEO Spal-Bologna Highlights 1-1 : sintesi e gol della partita. Palacio la sblocca - Kurtic pareggia con esultanza “hot” : SPAL e Bologna hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il derby emiliano si è concluso senza vinti né vincitori. I felsinei hanno sbloccato la contesa al 24′ con Palacio che riceve palla al limite da Orsolini e trova l’angolino alto alla sinistra di Viviano. I padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio al 63′: Lazzari crossa dalla destra per Kurtic che si ...

Diretta Spal Bologna / Streaming video Dazn : ci sono oltre 50 precedenti tra le due squadre - Serie A - : Diretta Bologna Spal, Streaming video Dazn: la squadra felsinea non vince da 12 partite, il digiuno degli estensi dura da 10 turni, punti pesanti in palio.

Spal-Bologna - le formazioni ufficiali : Spal-Bologna, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, una giornata fondamentale anche e soprattutto per la salvezza. In particolar modo di fronte Spal e Bologna, partita delicatissima tra due squadre che stanno attraversando un momento veramente difficile e che non possono permettersi un passo falso. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

Spal-Bologna alle 15 La Diretta scontro diretto per la salvezza : Al Paolo Mazza di Ferrara va di scena uno scontro diretto per la lotta salvezza. La Spal di Leonardo Semplici ha chiuso il 2018 con il k.o. per 2-1 a San Siro contro il Milan. I biancoazzurri sono a ...

