Israele | per le elezioni di aprile scende in campo contro Netanyahu l’ex capo di Stato

Israele - invocano Shoah per il Maccabi : provvedimenti nei confronti dell’Hapoel Tel Aviv : E’ stata decisa una multa di 25 mila shekel (circa 6 mila euro) nei confronti dell’Hapoel Tel Aviv dopo che i sostenitori della squadra israeliana hanno intonato cori legati all’Olocausto contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv e lanciato oggetti in campo durante il derby, i tifosi hanno invocato una “Shoah per il Maccabi”. L’Hapoel Tel Aviv si è giustificato attraverso il portavoce Erez Naaman che ha ...

Israele - tifosi Hapoel invocano 'Shoah' per il Maccabi : arriva la multa : GERUSALEMME - 'Shoah' per il Maccabi. Questo il singolare insulto rivolto dai tifosi dell'Hapoel Tel Aviv contro i rivali durante il derby di lunedì scorso nel campionato israeliano. Per questo motivo ...

McDonald diventa McJesus in croceOpera scandalo - caos in Israele : L'opera dell'artista finlandese Leinonen, esposta al museo di Haifa, mostra la mascotte del fast food Usa in croce. Dopo le proteste della comunità arabo cristiana è scoppiato il nuovo caso diplomatico tra Israele e Palestina Segui su affaritaliani.it

Economia : i leader di Giappone - Germania e Israele parteciperanno al Forum di Davos : Cologny, 16 gen 06:03 - , Agenzia Nova, - I vertici del Forum economico mondiale, noto anche come Forum di Davos, hanno confermato la presenza dei primi ministri di Giappone, Germania... , Res,

Clown McDonald's come Gesù crocifisso/ Israele - gli arabi cristiani protestano per l'opera blasfema : Clown McDonald's come Gesù crocifisso. Israele, gli arabi cristiani protestano per l'opera blasfema: scontri e proteste

Gesù come McDonald : proteste in Israele per l'opera blasfema : Due presunte 'opere d'arte' su Gesù, in mostra al museo di Haifa , in Israele , sono state duramente condannate dall'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa. In un'opera, il pagliaccio ...

Israele - ex Ministro dell'energia e delle infrastrutture condannato a 11 anni per spionaggio - Sky TG24 - : A capo del dicastero dell'energia e delle infrastrutture dal 1995 al 1996, ha ammesso di essersi macchiato di "spionaggio aggravato" e di "aver inoltrato informazioni al nemico"

Bar Refaeli avrebbe mentito per anni al fisco. Incriminata in Israele : La supermodella Bar Refaeli è stata Incriminata in Israele per il sospetto di false dichiarazioni fiscali e riciclaggio di denaro. avrebbe mentito per anni al fisco dichiarando di trascorrere la maggior parte della vita fuori dal Paese, evitando così di pagare le tasse, hanno riferito i media israeliani, tra cui il Jerusalem Post, aggiungendo che la top model è stata interrogata anche perché non avrebbe dichiarato il ...

Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio/ Israele - nel mirino del fisco per false dichiarazioni : Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio in Israele: la super modella nel mirino del fisco per false dichiarazioni

Il romanzo di Lonah - keniana d Israele 'E pensare che correvo solo per prendere il bus...' : Lonah Chemtai Salpeter non aveva pianificato un bel nulla e neppure aveva così grandi rapporti con lo sport. Non sapeva cosa fosse il talento, il suo,. 'A casa avevamo altro cui pensare'. Pensi ai ...

Israele - morto Amos Oz : scrittore e saggista - grande amico di Shimon Peres e sostenitore dei "Due Stati" : È morto all'età di 79 anni lo scrittore israeliano Amos Oz. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, spiegando che era malato di cancro. Romanziere, saggista e giornalista, autore di opere di grande successo come Michael mio, Una pace perfetta, l'autobiografico Una storia di amore e di tenebra e

LIVE Maccabi-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : battaglia rovente in Israele per l’Olimpia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Milano si è ripresa in campo europeo con la vittoria al fotofinish in casa ...

Diretta Maccabi Tel Aviv Milano/ Streaming video e tv : l'Olimpia in Israele per chiudere l'andata - Eurolega - : Diretta Maccabi Tel Aviv Milano Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 15giornata di Eurolega , oggi 27 dicembre, .

Israele - via libera a 2200 nuovi alloggi per i coloni in Cisgiordania : Gli insediamenti dei coloni nei territori occupati sono uno dei cardini della politica della destra del premier Benjamin Netanyahu Fonte Repubblica.it Redazione R. 26/12/2018 - 20:21