Autobomba esplosa a Londonderry | nessun ferito

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Proprio ora che manca poco al 47esimo anniversario del tristemente noto "Bloody Sunday", avvenuto esattamente in questa città, tornano gli attentati a sconvolgere la quiete pubblica e a segnalare che qualcosa non sta andando come dovrebbe, forse dagli accordi del 1988 e a maggior ragione con la Brexit ora.Ieri sera, alle 20:15, la polizia diha ricevuto una telefonata riguardo all'imminente attentato; telefonata che ha permesso di far evacuare alcuni edifici prima dell'esplosione. Fortunatamente non ci sono stati feriti né morti. L'attacco è avvenuto nei pressi di Bishop Street, come riporta la Bbc online, la quale aggiunge che ci sarebbe un'altra auto sospetta. Il vice premier della Repubblica d'Irlanda, Simon Coveney, ha affermato che "Non c'è posto ea giustificazione possibile per tali atti di terrore, che cercano di trascinare l'Irlanda del Nord di nuovo alla ...