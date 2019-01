Alcol, droga, abusi: tutti i pericoli dei ragazzi e dei bambini di oggi

salutebenessereonline

(Di domenica 20 gennaio 2019) Poche cifre, ma che danno bene il senso di quanto sta avvenendo in Italia a proposito dell’uso di sostanze stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi insieme al consumo abituale da parte di quest’ultimi, di, sigarette, farmaci ansiolitici o sedativi. Un quadro tutt’altro che roseo se solo consideriamo che i consumatori di queste sostanze sono poco più cheche non si rendono neanche conto, vista l’età, dei rischi cui stando incontro. L’Italia ha questo triste primato rispetto agli altri Stati dell’Europa.Tutto questo senza trascurare un altra piaga che affligge sempre di più i nostri, il cosiddetto binge drinking, ovvero, l’abbuffata diconsumata, un bicchiere dopo l’altro, spesso a stomaco vuoto in una sola serata e relativa ubriacatura. Un fenomeno allarmante che fa schizzare gli accessi ai Pronto Soccorso, spesso in codice rosso, di ...