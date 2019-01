Sci | Siebenhofer vince ancora a Cortina | le azzurre in ritardo

Sci alpino - Pagelle Discese Cortina e Wengen 2019 : Kriechmayr e Siebenhofer in trionfo - Buzzi si infortuna - Paris e Innerhofer sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti e degli azzurri di spicco. DISCESA LIBERA Wengen: VINCENT Kriechmayr: 10. Questa volta è lui l’Imperatore della Classicissima, l’austriaco domina la pista del Lauberhorn con una disinvoltura e una classe proverbiale. Prova di ...

Sci alpino – Siebenhofer concede il bis a Cortina : sua la discesa femminile sull’Olympia : L’Olympia ha scelto la regina: bis di Ramona Siebenhofer in discesa. Delago undicesima, Brignone e Nadia Fanchini appena dietro L’Olympia ha scelto la sua regina: Ramona Siebenhofer concede il bis a Cortina e dopo aver conquistato il primo trionfo in carriera nella gara di venerdì, si ripete ventiquattro ore dopo con un’altra prestazione esemplare. Lo sguardo di Lindsey Vonn, inquadrata al cancelletto subito dopo ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince ancora Ramona Siebenhofer. Delago 11 Lindsey Vonn chiude 9 : Ramona Siebenhofer ha conquistato la discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, bissando così il successo di venerdì. L'austriaca, al secondo trionfo consecutivo in appena 24 ore , lei che non aveva mai vinto una gara in carriera,, ha preceduto la ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 : Ramona Siebenhofer concede il bis. Azzurre lontane dal podio : Ramona Siebenhofer non si ferma più e concede il bis, vincendo anche la seconda Discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019. Giornata ideale, con sole pieno, pubblico numeroso e temperature accettabili sulla Olimpia delle Tofane che, rispetto a ieri, viene percorsa in tutta la sua completezza, dato che nella prima Discesa mancavano i 20 secondi iniziali del tracciato. L’atleta classe 1991 scende ...

Sci alpino - Discesa Cortina d’Ampezzo 2019 : Siebenhofer per il bis - Vonn ci prova - l’Italia sogna con Delago : Discesa di Cortina d’Ampezzo, atto secondo. Dopo la gara odierna sulla mitica Olimpia delle Tofane, domani si replicherà con un’altra prova veloce su uno dei tracciati più esigenti dell’intero Circo Bianco. Le ragazze saranno impegnate nella Perla delle Dolomiti in uno dei sabato più attesi dell’intero calendario internazionale: si preannuncia grande spettacolo, da capire se si partirà in cima o se lo start sarà abbassato ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince Ramona Siebenhofer - 6Francesca Marsaglia - 15Lindsey Vonn al rientro : Risultato a sorpresa nella prima discesa di Cortina d'Ampezzo. Ramona Siebenhofer conquista il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo sull'Olimpia delle Tofane. L'austriaca non era tra le favorite, visti i podi in carriera. Era difficile potesse vincere su una pista così tecnica, eppure la Siebenhofer è rimasta sempre in gara, ...

