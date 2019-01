Messico | esplosione in un oleodotto | 66 morti

Strage in Messico : 20 morti per l'esplosione di un oleodotto : Almeno 20 persone sono state uccise e altre 54 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di un oleodotto nello stato messicano centrale di Hidalgo, secondo quanto riferito dal governatore dello stato, Omar Fayad, alla televisione locale.Centinaia di persone si erano radunate presso l' oleodotto , situato ad un centinaio di chilometri da Tlahuelilpan, dopo che era spuntata una falla, cercando di rubare la benzina che usciva con dei secchi.La ...

