La Camera a rischio “ingorgo” a febbraio | priorita’ a tre decreti

(Di sabato 19 gennaio 2019) Una serie di provvedimenti su cui puntano maggioranza e governo a cui si aggiungono almeno tre, che hanno la priorita'. E cosi' si rischia l'ingorgo allanel mese di. Tanto piu' alla luce dell'ultima riunione della conferenza dei capigruppo (una nuova riunione potrebbe tenersi la prossima settimana), che non ha fissato una data certa per alcuni provvedimenti 'chiave' dei due alleati di governo, come la legittima difesa fortemente voluta da Matteo Salvini, e le riforme costituzionali, fiore all'occhiello invece di Luigi Di Maio e dei pentastellati.La riforma costituzionale che introduce il referendum propositivo e' ora in Aula e le votazioni sugli emendamenti dovrebbero proseguire la prossima settimana, ma fonti parlamentari della maggioranza non escludono che l'esame possa allungarsi e impegnare l'Assemblea anche a. In quel caso, i tempi sarebbero ...