Diretta Inter-Sassuolo | la partita visibile stasera in streaming online su Dazn

: A breve la conferenza di mister #Spalletti pre #InterSassuolo! ??? Seguitela in diretta su YouTube ?? - Inter : A breve la conferenza di mister #Spalletti pre #InterSassuolo! ??? Seguitela in diretta su YouTube ?? - Giorno_Milano : Resta da capire cosa voglia Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi che ieri in un post ha scritto: 'Mi piacciono… - StadioSport : Inter-Sassuolo Diretta Streaming Live: 20° giornata Serie A, 19-1-2019 - -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Tra sabato 19 gennaio e lunedì 21 gennaio si disputeranno le partite di calcio del ventesimo turno di Serie A. Nell'anticipo di oggi, a scendere in campo saranno, le quali si sfideranno allo stadio San Siroalle ore 20.30. I nerazzurri di Luciano Spalletti sono terzi in classifica con 39 punti. Anche quest'anno, ildi Roberto De Zerbi, situato in undicesima posizione con 25 punti, sta dando del filo da torcere alle sue avversarie. Detto ciò, vi sveliamo che lasaràinma non su Sky.Dove vedere laine al televisore Questa sera 19 gennaio si 'vola' a San Siro per l'attesissimo incontro. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30 e ad arbitrare sarà Luca Pairetto. Lasarà giocata a porte chiuse e non sarà trasmessa in televisione sui canali ...