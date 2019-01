Capo Stato si informa condizioni Cenci

Caporalato - il sindacalista arrestato e i lavoratori minacciati dal padrone : “O ti iscrivi alla Fai Cisl o non lavori” : “Io c’ho l’appoggio sindacale ai massimi livelli”. E ancora: “Questi hanno fatto una riunione a Roma, se so battuti loro per non farci chiudere. Stanno a fa una guerra per noi che non potemo lascialli”. Luigi Battisti, il presunto caporale 50enne arrestato in provincia di Latina con l’accusa di aver sfruttato almeno 500 lavoratori e lucrato su di essi per “costruire questo impero” rappresentato dalla cooperativa pontina Agri Amici, parlava così ...