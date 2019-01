: Brescia:scomparsi 4 minorenni.Ricerche - TelevideoRai101 : Brescia:scomparsi 4 minorenni.Ricerche - RassegnaZampa : #Brescia, armato di pistola sequestra un uomo: scomparsi. Ricerche ancora senza esito -

Quattro, tra i 13 e 15 anni, sonoda giorni dalno. Si tratta di ragazzini di origini straniere, ma nati e cresciuti in Italia, che hanno fatto perdere le loro tracce. Le famiglie hanno sporto denuncia. Alcuni dei ragazzini, che frequentano le scuole medie, avrebbero consultato internet per capire come muoversi a Milano prima di lasciare casa. Gli inquirenti sono certi che non siano scappati sotto minacce o perché costretti. Lesono in corso.(Di sabato 19 gennaio 2019)