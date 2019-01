Mourinho | Inter | la squadra migliore che ho allenato

Inter - Spalletti : 'Icardi e Skriniar sono imprescindibili. Mercato e Mourinho...' : PORTE CHIUSE - 'Sarà molto più simile ad una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si ...

Mourinho chiude le porte del Benfica ed apre quelle dell’Inter : E’ finita male l’avventura sulla panchina dello United, adesso Mourinho è alla ricerca di un progetto ed apre le porte all’Inter a Correio do Manha: “Inter? E’ un grandissimo onore, ma sto parlando con te e non parlerò con nessun altro. Quando un allenatore o un giocatore ritorna in un club, vuol dire che qualcosa di positivo ha fatto. L’ho provato quando sono arrivato al Chelsea. Quando un ...

Mourinho torna a parlare : "No al Benfica. Real? Onorato dell'interesse" : José Mourinho è senza panchina da meno di un mese ma le pretendenti non mancano per l'uomo venuto da Setubal. Lo Special One è stato esonerato dal Manchester United ed è subito stato accostato a tre ...

Mourinho preoccupa l'Inter : con Icardi accetterebbe il Real Madrid : Uno degli allenatori più ambiti, a partire dalla prossima stagione calcistica, sarà sicuramente il tecnico portoghese José Mourinho. Lo Special One si è separato (più o meno consensualmente) dal Manchester United solo un mese fa, ma è molto probabile che possa trovare presto una nuova squadra. Ci sta provando il Benfica, ma il club che sembra essere in pole position è il Real Madrid, che sogna un suo ritorno per risorgere dopo una stagione fino ...

José Mourinho - per tornare al Real Madrid vuole due interisti : chi ha chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

Mourinho - doppio sgarbo all'Inter : vuole Icardi e Skriniar al Real Madrid : Ripartire dopo l'esperienza fallimentare di Manchester, Josè Mourinho è sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid . Una crisi di risultati preoccupante per il Real Madrid, ...

Moratti : 'CR7-Juve? Avrei fatto un tentativo per Messi. Cantona fu a un passo dall'Inter. Su Ibra e Mourinho...' : La rete al Torino, nel gennaio 2007, ndr,? Una delle più belle nella mia storia di presidente' SU RONALDO - 'Fu l'acquisto che mi presentò al mondo del calcio. Lo facemmo a sorpresa, senza che gli ...

Tutto sul mercato estivo dell'Inter - Ausilio si sbilancia : 'non ci aspettiamo acquisti stellari' - poi su Mourinho... : Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un'intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che avrebbero voluto il ritorno dello Special One sulla panchina dell'Inter. ...

Tutto sul mercato estivo dell’Inter - Ausilio si sbilancia : “non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio, ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...

Calciomercato Inter - no a Mourinho : Ausilio va avanti con Spalletti. : Non è che dico no, io vorrei lui e Messi, vorrie avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire ...

Calciomercato Inter - le verità di Ausilio a Di Marzio : Mourinho - Modric e le strategie future : Non è che dico no, io vorrei avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire no. Al di là che non ci ...

Inter - Ausilio : "Mourinho? Solo voci. Si va avanti con Spalletti" : Da ultimo, il direttore sportivo Piero Ausilio: "Le voci su Mourinho? Non mi sorprendono, soprattutto in questi tempi, in cui tutto è social ", ha detto a Sky Sport. "Il nostro è un progetto che ...

Obinna : 'Torno in Italia - rivorrei Mourinho all'Inter e Balotelli al Napoli' : Il doppio ex di Chievo-Inter, l'attaccante nigeriano Obinna ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso. Icardi è il miglior centravanti d'Europa. L'Inter deve coccolarlo e accontentarlo. Fa la differenza, ...

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...