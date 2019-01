Giulia Jasmine Schiff | il video in cui la pilota frusta un allievo | il caso si complica

Nonnismo - la denuncia di Giulia Jasmine Schiff - allieva pilota - Sky TG24 - : La 20enne Giulia Jasmine Schiff ha documentato con filmati, girati e diffusi dagli stessi commilitoni della scuola di volo di Latina, il "battesimo del volo" in cui subisce atteggiamenti sessisti e ...

Giulia Jasmine Schiff - ex allieva della Scuola di Volo di Latina - denuncia atti di nonnismo su di lei : atti di nonnismo, con "testate" a un'ala di aereo e un tuffo forzato in piscina, facenti parte di un cosiddetto "battesimo del Volo" condito di atteggiamenti sessisti, ma anche lettere di biasimo, richiami e punizioni, conclusi con l'abbandono della Scuola per diventare pilota militare. A denunciare questi trattamenti, avvenuti alla Scuola di Volo di Latina - e rivelati oggi dal Corriere della Sera - è stata un'ex allieva, Giulia Jasmine ...