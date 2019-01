Ginnastica | la forza del 10 perfetto e lo show virale di Katelyn Ohashi Il sistema di

oasport

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Quella appena incominciata è la 14^ stagione con il nuovodi punteggio per quanto riguarda laartistica, nel 2006 debuttò infatti il codice che prevede D Score ed E Score, eliminando il 10.0che ha fatto la storia della Polvere di Magnesio. Un vero e proprio stravolgimento che ha letteralmente rivoluzionato questo sport, le difficoltà hanno incominciato ad avere un peso specifico determinante e così gli atleti si sono spinti sempre al limite per eseguire elementi più complessi e dunque più premiati dai giudici.Il 10, sinonimo della perfezione anche a scuola e di facile comprensione per tutti, è stato mandato in soffitta per buona pace di ginnaste, appassionati, addetti ai lavori e grande pubblico. Proprio quel pubblico che ora fatica a districarsi tra note di difficoltà, punteggi per esecuzione e quant’altro: laartistica non è sicuramente ...