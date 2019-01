Coccodrillo sbrana la biologa che lo stava nutrendo | Deasy aveva 44 anni

Sbranata dall'enorme Coccodrillo che stava sfamando : pericoloso il recupero dei resti della donna Video : O è caduta nel fossato oppure l'enorme coccodrillo l'ha azzannata dopo essersi issato sulle zampe posteriori fino a superare un muretto alto oltre due metri: terribile fine per una biologa di 44 anni ...

Scienziata dà da mangiare a un Coccodrillo di 5 metri : muore sbranata dall’animale : Era “l’ora della pappa” e la Scienziata indonesiana Deasy Tuwo stava lanciando della carne nella piscina del laboratorio dove lavorava quando è stata attaccata e uccisa dal coccodrillo che stava nutrendo. Il rettile, lungo oltre 5 metri , è stato ritrovato con i resti della donna ancora tra le fauci nell’impianto di ricerca di North Sulawesi, in Indonesia. La cosa incredibile è che a separare l’animale dalla ...

