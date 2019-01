Sicilia | Rete No Mafie | ' norma giustizialista | governo ignora contributo associazioni' 2

Sicilia : Rete No Mafie - 'norma giustizialista - governo ignora contributo associazioni' : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Una norma "farneticante, dai contorni giustizialisti e punitivi". Così il presidente di Rete No Mafie Salvatore Giuffrida, durante l'audizione di ieri in commissione antimafia all'Ars, ha bollato la parte della finanziaria che riduce i contributi alle associazioni anti