Reddito | Casaleggio | “Ci mette al passo con il resto d’Europa Molti lavori spariranno

ilfattoquotidiano

: @fattoquotidiano Si sentono come ali baba' al soldo dei Grillo e Casaleggio. È triste vedere due giovani già fallit… - Antonio28036325 : @fattoquotidiano Si sentono come ali baba' al soldo dei Grillo e Casaleggio. È triste vedere due giovani già fallit… - xfarfax : ah bene allora diamo direttamente ai 50 milioni di italiani il reddito di cittadinanza e non pensiamoci piu'...cac… - demarinigiov : Detto in parole povere: da una parte imprenditori tecnologici che super producono e si arricchiscono, dall'altra ta… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Entro una generazione, molte professioni”. Davide, il figlio del cofondatore dei 5 stelle, traccia la sua visione del mondo che verrà in un’intervista al Corriere della Sera. “Dobbiamo prendere atto che la direzione è questa già da alcuni decenni e ora sta accelerando. Prima ce ne rendiamo conto, prima possiamore in atto strategie per affrontare questo passaggio con efficacia”. E in quest’ottica, spiega, si inserisce ildi cittadinanza: “Una misura che cialcon ile che intende sostenere l’occupazione attraverso la formazione”. Ma anche “un primoverso la ridistribuzione alla comunità della futura iper-produttività delle imprese”.L’intervista al quotidiano di via Solferino comincia dalla citazione di un video prodotto dalla...