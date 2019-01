Benzina contro Cc e appicca fuoco

Benzina contro veicolo Esercito - fermato : 14.30 La Polizia indaga a Roma, dopo che un 38enne di nazionalità marocchina ha spruzzato liquido infiammabile su un mezzo dell' Esercito in postazione fissa vicino al Vaticano. I militari sono intervenuti e lo hanno bloccato prima che potesse tentare altro, in primis dare alle fiamme il liquido.

"Gilet gialli" ancora in piazza per protestare contro il caro Benzina : scontri con la polizia : I gilet gialli da giorni protestano contro l'aumento dei prezzi del carburante stabilito dal governo francese: 5500...

Napoli - Benzina e chiodi contro la polizia. Cosa sta succedendo : Tensione e paura questa mattina a Napoli. Teatro via Camaldolilli dove la Procura partenopea aveva emesso ordine di abbattimento di due villette abusive. Non è la prima volta che le ruspe provano ad entrare in azione: già lo scorso 13 novembre il tentativo di sgombero era fallito per le forti resistenze dei residenti. In strada era stato versato olio ed erano state sparse masserizie, a mò di barricata per impedire l’intervento delle forze ...