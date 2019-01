Perché Amazon punta tanto sui supermercati senza casse

Perché con l’arrivo del 5G Amazon e Google potrebbero entrare nel mercato : Non bastano la velocità e l’affidabilità a spiegare la portata del cambiamento introdotto dal 5G. La nuova generazione di protocolli per le telecomunicazioni, che entro il 2019 si diffonderà commercialmente anche in Italia, è prima di tutto un nuovo modo di intendere la rete: cambiamento invisibile al consumatore ma radicale nei suoi effetti. “La gestione delle trasmissioni avverrà principalmente ...