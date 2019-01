Gattuso | se Higuain via non ci resto male

Milan - Gattuso col dubbio Higuain 'Non so cosa voglia fare - vediamo se gioca' : GEDDA - 'Mi baso su quello che succede in settimana, su come si allena il giocatore, come sta nel gruppo. Ci sono tantissime voci ma Higuain si sta allenando bene, sta bene con i compagni e con tutti: ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli ...

Il Milan tra attesa e sorrisi e Higuain 'stende' Gattuso in allenamento : GEDDA - Il Milan si è allenato nel centro tecnico dell'Al Ittihad, ammodernato e rinnovato, col sottofondo delle preghiere del muezzin della vicina moschea. La porzione della seduta atletica aperta ...

Milan - l'illusione di Gennaro Gattuso : soltanto lui crede a Gonzalo Higuain : C' è da capirlo, il povero Rino Gattuso. In estate il suo capitano, Leonardo Bonucci, ha mollato il Milan per tornarsene alla Juve. Questioni di famiglia e di dubbie proprietà cinesi. Adesso, nonostante una società solida e una stagione in linea con gli obiettivi, l' unico suo top player sta per abb

Milan - Gattuso : "Higuain va coccolato. E se segna alla Juve..." : Rino Gattuso Getty Higuain sempre al centro dell'attenzione in casa Milan tra mille voci di mercato e l'imminente sfida di Supercoppa che lo vedrà come grande ex contro la Juventus. Intervistato da ...