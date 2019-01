Di Maio contro Strasburgo | il ministro francese Loiseau | ' Noi ne siamo fieri'

Beatrice Lorenzin un fiume contro Di Maio e Di Battista : “Vanno in Erasmus con il paese in stagnazione!” : Beatrice Lorenzin su Di Maio e Di Battista che vanno in auto a Strasburgo… non le manda a dire L’ex ministra della Salute, leader di Civica popolare, attacca Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista mentre sono in viaggio in auto verso Strasburgo. Con il paese in stagnazione annunciato da Tria, Di Battista e specialmente Di Maio, invece di lavorare spreca una giornata in auto a parlare di nulla. Queste le parole di Beatrice Lorenzin ...

'Sede Ue a Strasburgo è inutile marchetta alla Francia' : scontro tra Di Maio e Parigi : È di nuovo scontro tra la Francia e l' Italia dopo che il vicepremier Luigi Di Maio , arrivato in auto a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, ha detto che la sede Ue francese va chiusa perché ...

Scontro Di Maio-Autostrade : “La concessione è revocabile”. E arriva la proposta di tariffa unica : È Scontro tra Di Maio e Autostrade. Il vice premier torna a lanciare strali contro la società concessionaria, nonostante l’auspicio del commissario Bucci affinché si abbassino i toni in una fase cruciale della negoziazione sui pagamenti, in attesa del Cda di Autostrade fissato per giovedì. La concessione si può revocare In una diretta Facebook durante il viaggio verso Strasburgo, Di Maio e Di Battista tornano a parlare della concessione ...

Sentenza tragedia Acqualonga - l’Anm contro Salvini e Di Maio : Sono molto poche le notizie oggi sui giornali sulla strage del viadotto di Acqualonga (dopo la Sentenza emessa due giorni fa) e sull’inchiesta relativa al crollo del Ponte Morandi di Genova. In una nota, l’Associazione Nazionale Magistrati si dice sconcertata dalle dichiarazioni dei membri del governo dopo la Sentenza del tribunale di Avellino sulla strage del bus del viadotto Acqualonga: “Ribadiamo la necessità che tutti i ...

"Macché boom - è recessione". Confindustria contro Di Maio : ... 'saremmo tecnicamente in recessione, ma per dirlo bisogna aspettare la panoramica completa sull'intera economia; bene che vada si andrà in uno stato di stagnazione', ha spiegato Messori aggiungendo ...

Gilet Gialli - Yonnet a Roma : 'Nessun incontro con Di Maio' : La trasferta di una delle voci del movimento di protesta francese non prevede alcuna mano tesa verso il leader Cinquestelle -

Autostrade per l'Europa. Di Maio contro i Benetton - sarà un leit motiv della campagna (con Di Battista) in vista delle europee : Non è un'uscita dettata dalla pancia. Quando Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive un post durissimo contro Autostrade dopo la sentenza su Avellino, dà il via a quella che sarà una vera e propria campagna d'inverno. "Più ci leggiamo le carte – scrive il capo politico del Movimento 5 stelle - più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco 'vaffa' : caos nel M5s : È stato siglato il " patto impossibile ". Quello sui vaccini , che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo , Matteo Renzi , l'immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco "vaffa" : caos nel M5s : È stato siglato il “patto impossibile”. Quello sui vaccini, che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo, Matteo Renzi, l’immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e il virologo Roberto Burioni assiduo ospite della Leopolda. La base "no vax" del Movimento 5 Stelle, furi

Il boom di Di Maio e la Tav contro il governo. Di cosa parlare stasera a cena : Il boom di Di Maio, il suo annuncio di imminente partenza col botto dell'economia, vince il premio tempestività (ironia) dell'anno, per la fantastica concomitanza con il dato, peggiore da anni, sulla produzione industriale e la altrettante concomitante analisi del centro studi che fa capo a Brunetta

Bufera tra Salvini e Virginia Raggi ma non solo - anche Di Maio contro la sindaca : Tensione alle stelle tra il leader della Lega Salvini e la sindaca Virginia Raggi a suon di post. Interviene anche Di Maio e rimprovera la grillina di Roma Nello scontro sulla sicurezza tra la sindaca Raggi e il ministro dell’Interno Salvini accesosi ieri dopo l’agguato davanti ad un asilo di Magliana, in tarda serata è arrivata la presa di posizione del vicepremier e capopolitico del M5s Luigi Di Maio. E chi si aspettava lo ...

Grillo firma il patto pro-vax di Burioni 'Io contro Polemica da terrapiattisti'. E Di Maio prende le distanze : Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni, il virologo: "Difendiamo la scienza, appello a Conte, Di Maio e Salvini" in riproduzione.... Condividi La giornata. La firma di Grillo rappresenta ...

Leader dei gilet gialli rifiuta incontro con Luigi Di Maio : in un video lo confondeva con Salvini : Uno dei Leader dei gilet gialli, Eric Drouet, ha rifiutato l'offerta di sostegno ricevuta dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. I gilet gialli vogliono rimanere "apolitici". In un video, invece, si vede Drouet mentre parla con altri esponenti del movimento francese e si sente parlare di Salvini e Di Maio, ma il Leader dei gilet gialli sembra conoscere ben poco dei due politici italiani.Continua a leggere