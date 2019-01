Conte in Niger | “L’Europa rischia di franare per il problema irrisolto dei migranti”

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico migranti : L'articolo Conte in Niger: obiettivo comune contrastare traffico migranti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Giuseppe Conte in Niger - sferza l'Europa e promette aiuti per fermare i mercanti di uomini : Conte è sempre più "Giuseppe l'Africano". Perché per l'Italia, l'Africa è sempre più il core business, politico, economico, di sicurezza e contrasto al traffico di esseri umani. E di questa "sfida africana" il presidente del Consiglio vuol essere il player principale, supportato dal lavoro della nostra diplomazia guidata dal titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi.Una scelta strategica, spiegano ad ...

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Migranti - il premier Conte è atterrato in Niger. Perché il paese è importante per l'Italia? : ANSA - Il Niger è a oggi il primo beneficiario al mondo di aiuti pro capite dall'Unione Europea. L'attuale Fondo Europeo di Sviluppo ha stanziato più di 800 milioni di euro per il paese. Negli ultimi ...

