C' è un po' di luce in più nell' enigma insoluto della materia oscura

Energia : maxi stangata per i siciliani - nel 2018 quasi 87 mln in più per luce e gas (2) : (AdnKronos) - Per aiutare le famiglie siciliane a risparmiare sulle bollette, il Codacons lancia oggi nell'isola la campagna 'Stop rincari Energia' (https://www.stoprincariEnergia.it/), un gruppo d’acquisto a cui i cittadini possono registrarsi gratuitamente e senza impegno. L'obiettivo è mettere in

Energia : maxi stangata per i siciliani - nel 2018 quasi 87 mln in più per luce e gas : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - maxi stangata da 86,9 milioni di euro su luce e gas per i siciliani che rientrano nel 'mercato tutelato' (circa 1,5 milioni di nuclei per l’Energia elettrica e 624mila famiglie per il gas). A rilevare il dato è il Codacons attraverso uno studio che ha analizzato la mag

"A Palermo - anche nei momenti più bui - c’era un mondo di valori che ora è venuto alla luce" : Gadamer, Mattarella, Falcone, Sciascia. E Palermo. Il regista-scrittore Roberto Andò conversa con il sindaco Leoluca Orlando che dice no a Salvini: "Il mio è stato un gesto di leadership etica, oggi l’unica opposizione. Ma non sono il capo, non c’è bisogno di capi" Palermo, capitale dell'accoglienza: la grande lezione della Sicilia a tutta l'Italia"

Stampa 3D più resistente e 100 volte più veloce grazie alla luce e ad una resina speciale : Stampare oggetti in 3D più resistenti e con una velocità 100 volte superiore rispetto alle tecniche attuali. È questo il risultato raggiunto dai ricercatori dell’Università del Michigan grazie all’impiego della luce. Uno sviluppo con grande potenziale per un settore che da tempo si sta via via perfezionando, ma ha ancora molti passi da fare per diventare una tecnologia matura. Per comprendere la novità bisogna prima capire per grandi ...

Ecco l’oggetto cosmico più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale : la luce che giunge fino a noi risale a 13 miliardi di anni fa : Dopo 20 anni di ricerche, gli astronomi sono riusciti a scovare grazie al potente occhio del telescopio spaziale Hubble il quasar più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale. l’oggetto, brillante quanto 600 trilioni di soli, fornisce una visione unica del nostro universo come doveva apparire 13 miliardi di anni fa, appena un miliardo di anni dopo il Big Bang. Ribattezzato dagli scienziati con il lungo nome di J043947.08+163415.7, il quasar ...

Gas - luce e trasporti - Assoutenti spiega : 'Nel 2019 tutto costerà di più' : 564 euro in più. Questa è la media delle spese che le famiglie italiane dovranno affrontare nel 2019 . Un rincaro dovuto agli aumenti previsti su bollette, multe, cibo, assicurazioni e trasporti. L'...

Emergenza rifiuti - Piunti chiede alla Provincia di utilizzare le discariche di Relluce e Geta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Il sindaco Piunti chiede al presidente della Provincia Sergio Fabiani e all'Ata di autorizzare, in via emergenziale, "gli abbancamenti dei rifiuti urbani trattati nelle ...

luce e gas - mercato sempre più affollato : quasi 400 gestori : sempre più società entrano nel business dell'energia elettrica e del gas, per un mercato sempre più frammentato. Solo per la Luce nel 2017 gli operatori erano 391, mentre quelli attivi sul gas erano ...

Genova : acceso il tunnel di luce più grande d'Europa : Una festa dell'Immacolata all'insegna delle luci che uniscono idealmente il centro della città ed il quartiere di Certosa, colpito dal crollo del Ponte Morandi -

Torino - studentessa dell'Università scopre la luce più debole che arriva dalle origini dell'universo : Nuova tecnica per analizzare i dati più difficili da interpretare del satellite Fermi che analizza i raggi gamma

Chanel dice addio alle pelli esotiche : nelle prossime collezioni niente più coccodrillo - serpente e lucertola : ... ma andando a sviluppare tessuti e pelli dallo scarto di altre industrie , come quella alimentare, appunto, o, ancora meglio, di quella della moda in un'ottica di economia circolare. Tanto più che la ...

Lorys - il papà nell’anniversario della morte : “Piccola stella - ora brilli della luce più bella” : Nel quarto anniversario della morte del piccolo Lorys, papà Davide sceglie di ricordare il suo bambino con una funzione religiosa privata. E al suo Lorys dedica parole struggenti: "Tu, piccola stella luminosa in mezzo a miliardi di stelle, brilli della luce più bella. Il tuo papà". La messa si celebrerà a Santa Croce Camerina, dove quattro anni fa andò in scena il delitto.Continua a leggere

Scoperta super-Terra a soli 6 anni luce di distanza : si chiama “Barnard’s Star b” - è il secondo esopianeta noto più vicino a noi : È stato scoperto un pianeta in orbita intorno alla stella di Barnard, a soli 6 anni luce di distanza dalla Terra. Questo risultato notevole, pubblicato dalla rivista Nature – è il frutto dei progetti Red Dots e CARMENES, che hanno già scoperto un nuovo mondo in orbita attorno alla stella più vicina a noi, Proxima Centauri. Il pianeta, chiamato Barnard’s Star b, è ora il secondo esopianeta noto più vicino alla Terra [1]. I dati ...

Case di luce - il condominio fatto di canapa più grande d’Europa è a Bisceglie : A Bisceglie è stato creato il complesso abitativo in canapa e calce più grande d'Europa: 42 appartamenti progettati dallo studio Pedone Working per edifici dalle alte performance e dai bassi consumi energetici.Continua a leggere