Banche | Bce segue approccio già comunicato nel 2018

Matteo Salvini contro la Bce "a gamba tesa" sulle Banche : "Danni da 15 miliardi all'Italia" : Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, ma per tutti gli istituti europei l'aspettativa della Bce è la stessa: secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediamente si aggirerà attorno al 2026. Questa l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ...

Salvini accusa la Bce : "Attacco alle Banche italiane" : Dura presa di posizione del vicepremier Salvini contro la nuova direttiva della Bce alle banche sul progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati. “Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a MPS - dice Salvini - dimostra ancora una volta che l’Unione Bancaria, voluta dalla UE e votata dal PD, non solo non ha reso più stabile il ...

Perché è scattata la corsa a comprare BoT. Le Banche si aspettano nuovi prestiti Bce : ... ovvero i prestiti della Bce sono vincolati a un determinato obiettivo, ad esempio all'erogazione successiva da parte delle banche di prestiti all'economia reale. Per partecipare alle aste Ltro o ...

Banche sotto pressione dopo BCE su NPL. S&P : strada in salita per M&A : Si muovono al ribasso i titoli bancari quotati a Piazza Affari con l'indice settoriale di riferimento FTSE IT Banks che perde circa 3 punti percentuali . A pesare sulle azioni degli istituti di ...

Le Banche falliscono il rimbalzo - Npl nel mirino della Bce : È durato meno di un’ora il tentativo di recupero dei titoli bancari a Piazza Affari. Le quotazioni degli istituti di credito hanno infatti invertito la rotta, confermando la debolezza della vigilia. Le banche , dunque, sono di nuovo sotto pressione. di nuovo sotto pressione. Secondo il Sole 24 Ore nel mirino della Bce non c’è solo Mps (ora sospesa ...

Banche a picco a Piazza Affari - da Bce diktat su Npl : Milano, 15 gen., askanews, - Titoli bancari anche oggi sotto pressione a Piazza Affari. Tra le blue chip, maglia nera a Ubi, -6,9%,, seguita da Banco Bpm, -6,6%,, Bper, -5,4%,, Unicredit, -3,5%, e ...

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda ko le Banche. Tiene l'Europa : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Npl nel mirino Bce - in Borsa tonfo Banche : banche di nuovo sotto pressione, con Ubi che affonda del 6% e viene costretta a ripetuti stop in asta di volatilità. Stesso andamento anche per Bpm , -5,6%, , pesante Bper che cede il 3,8 per cento. ...

Non solo Mps - la Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le Banche : Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore tutti gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati seppur con tempi differenziati da istituto a istituto...

Banche - Mps perde il 10% in Borsa dopo la richiesta Bce di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 : “C’è il problema Carige e avremo nelle prossime settimane un problema Mps? Forse sì. Siccome siamo al governo non possiamo chiudere gli occhi sui problemi del credito e far finta di nulla”. Domenica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva commentato così la situazione dell’istituto senese dopo che venerdì, a mercati chiusi, la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla Bce una lettera con ...

BORSA MILANO chiude negativa - giù Banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Il diktat Bce sui crediti deteriorati manda ko Mps (-10%). Giù anche le altre Banche : La Bozza delle richieste di requisiti patrimoniali per il 2019 contiene a sorpresa una raccomandazione più stringente riguardo al trattamento dei crediti problematici: il rischio è che sia estesa anche agli altri istituti di credito. La Bce chiede di aumentare la copertura sugli Npl al 100% in sette anni, non solo sui nuovi flussi di crediti deteriorati ma anche sullo stock...