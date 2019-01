Astronomia | HD98800 | il sistema con 2 astri che hanno dato uno “spintone” al

meteoweb.eu

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una coppia un po’ ingombrante che non ha esitato a farsi largo agendo sull’ambiente limitrofo, ma le cui manovre non sono sfuggite allo sguardo acuto del radiotelescopio Alma dell’Eso: stiamo parlando di, un sistema costituito da duecheuno ‘spintone’ al proprio disco circumstellare, portandolo ad assumere una posizione che ‘scavalca’ il loro piano orbitale. Il sistema in questione si trova a circa 150 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cratere. Quanto osservato da Alma costituisce la prima conferma dell’esistenza di questo genere di configurazione, definita ‘polare’ e finora solo teorizzata dagli addetti ai lavori. Lo studio sui dati del radiotelescopio cileno è stato condotto da un team internazionale di ricercatori, coordinati dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Warwick, ed è stato appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “A ...