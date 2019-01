SkyWeek | il meglio in onda sui canali Sky 13 - 19 Gennaio 2019

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 6 - 12 Gennaio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 6 AL 12 Gennaio 2019 MICHELANGELO - INFINITOSabato 12 Gennaio, alle 21.15 su Sky Arte, su Sky Cinema Uno e disponibile su Sky On DemandUn viaggio unico e sorprendente, prodotto da Sky con Magnitudo Film, attraverso la vita e le opere del genio assoluto dell’arte universale: Michelangelo Buonarroti. Il film traccia un ritratto avvincente, di forte impatto...

#SkyWeek - il meglio sui canali Sky dal 30 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Dicembre 2018 AL 5 Gennaio 2019 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTIDa martedì 1 Gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e Sky On Demand Torna a Capodanno con una nuova, appassionante stagione in prima tv assoluta Alessandro Borghese 4 Ristoranti, l’amatissima produzione...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 23 - 29 Dicembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 23 AL 29 Dicembre 2018 I DELITTI DEL BARLUME - IL BATTESIMO DI AMPELIOMartedì 25 Dicembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky On DemandTornano Alessandro Benvenuti e i vecchietti detective, in compagnia di Lucia Mascino, Stefano Fresi, Filippo Timi, Corrado Guzzanti ed Enrica Guidi...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 16 - 22 Dicembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 16 AL 22 Dicembre 2018 MASTERCHEF ALL STARSDa giovedì 20 Dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On DemandMasterChef All Stars, la prima edizione speciale del cooking show più amato della TV, riporta nella MasterClass sedici tra i più iconici concorrenti di tutte le edizioni passate, in una gara all’ultima portata tra veri e propri ta...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 9 - 15 Dicembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 9 AL 15 Dicembre 2018 X FACTOR LIVE – LA FINALEGiovedì 13 Dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On DemandIn diretta dal Mediolanum Forum di Assago l’imperdibile appuntamento con la finale di X Factor 2018. Per l’ottava e ultima puntata live, in sfida i 4 con...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 2 - 8 Dicembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY 2 - 8 Dicembre 2018 ESCAPE AT DANNEMORADa martedì 4 Dicembre, alle 21.15 su Sky Atlantic e su Sky On DemandProdotta e diretta da Ben Stiller, al suo esordio dietro la macchina da presa di un prodotto per la tv, la miniserie SHOWTIME vanta un cast d’eccezione: i premi Oscar® Benicio Del Toro e Patricia Arquette e con loro Paul Dano. Girata pri...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 25 Novembre - 1 Dicembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 25 Novembre ALL’1 Dicembre 2018 JANE Fonda IN FIVE ACTSDomenica 25 Novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Cult e Sky Arte e disponibile su Sky On DemandRagazza della porta accanto, sex symbol, attivista, tycoon del fitness: l’attrice premio Oscar Jane Fonda ha vissuto...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 18 - 24 Novembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 18 AL 24 Novembre 2018 MY DINNER WITH HERVÈMercoledì 21 Novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky On DemandHBO firma il film biografico, con Peter Dinklage (Il Trono di Spade) e Jamie Dornan (50 Sfumature di grigio), su Hervé Villechaize, l’attore fran...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 11 - 17 Novembre 2018 : SEGNALAZIONI SKY 11 - 17 Novembre 2018 DOMENICA 11 Novembre LA SPOSA BAMBINA Domenica 11 Novembre, alle 21.00 su Sky Cinema Cult e su Sky On DemandLa regista Khadija Al-Salami dirige il primo film yemenita a essere sottoposto alla considerazione per l'Oscar®...