L' ultimo ghigno di Cesare Battisti

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Sono le 11.37 quando all'aeroporto romano di Ciampino va in scena l'atto della latitanza di. Scende dal Falcon dell'aeronautica militare e tocca il suolo italiano dopo oltre 37 anni di latitanza. Ad attenderlo, oltre alle formalità per la fotoidentificazione, anche il viaggio da Pratica di Mare fino al carcere di massima sicurezza di Oristano, in Sardegna. Scende dall'aereo, testa alta ebeffardo, non ha le manette ai polsi, ma è circondato dagli agenti di polizia.Il suo sbarco diventa un evento teatrale, che si consuma nell'arco di pochi minuti. Con le forze di sicurezza dispiegate in terra e in cielo, tra controlli rigorosi e cecchini sui tetti. Con il sole che spazza via le nuvole di una mattinata romana fin lì piovosa. Con il cattivo che viene riconsegnato alla giustizia italiana, che lo ha giudicato colpevole di quattro omicidi. ...