tg24.sky

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Non solo Cesare Battisti. Personaggi delle Br, di Prima Linea, di Lotta Continua, di Potere Operaio: sono una cinquantina le "primule rosse" che hanno trovato rifugio in giro per il mondo. Tantissimi sono stati accolti in Francia per la dottrina Mitterand