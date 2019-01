Figc | Gravina in visita a San Marino

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...

Figc - il presidente Gravina : “Bisogna recuperare i veri valori - ognuno stia al suo posto” : Gli episodi della giornata di ieri, sfociati nella morte di un tifoso presente a San Siro per Inter-Napoli, hanno riacceso i riflettori sul tema della violenza negli stadi. A tal proposito si è pronunciato così il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite ai microfoni di Sportitalia: “Il calcio sta maturando e sviluppando anticorpi importanti al suo interno. Sono momenti ricchi di tensione che ci stanno aiutando a comprendere ...

Figc - Gabriele Gravina : "Serie A - sabato si gioca". La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dato l'annuncio: "sabato in Serie A si gioca". Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è morto anche un tifoso di Varese. "Ho sentito i due vicepresidenti Sibilia e Miccichè, soprattutto il s

Figc - Gravina : "Vogliamo alimentare l'entusiasmo coi risultati" : l'auspicio - Alla vigilia di Natale, oltre agli auguri istituzionali, Gravina ha lanciato il suo auspicio per il nuovo anno: "Voglio fare un augurio di serenità a tutto il mondo del calcio, perché il ...

Gravina-Balata - scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B : Lo scontro tra Figc e Lega Serie B sul format del torneo cadetto continua. "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale", l'attacco di Balata. L'articolo Gravina-Balata, scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc : Gravina - riforma B solo in Consiglio : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "L'unica strada per attuare le riforme è quella del confronto politico nella sede competente per statuto: il Consiglio federale". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina,...

Figc - Gravina su Mancini : “Massima fiducia nel suo lavoro” : “Mancini? È stato scelto nella gestione commissariale, oggi è l’allenatore della Federcalcio e della nazionale italiana di calcio. Io rispetto le scelte, devo necessariamente e anche con entusiasmo sottolineare il ruolo di Mancini all’interno della nostra federazione. Ho avuto modo di incontrarlo, di parlare, ci siamo confrontati. Lui ha trasmesso ai nostri ragazzi e a tutto l’ambiente molta serenità. Massima ...