Di Maio-Di Battista, Ue cambi o crolla

Bisogna fare "una battaglia per modificare i trattati". L'Europa oa o rischia dire e "senon è colpa del M5S".Così Die Diin diretta Facebook da Strasburgo. "Abbiamo i numeri per costruire un gruppo parlamentare europeo nè di destra nè di sinistra -annuncia Diche si fonda sulla democrazia diretta". "A breve incontreremo i Gilet GialliDecideranno loro se scendere in politica".I due invocano poi la chiusura del Parlamento Ue di Strasburgo,"seconda sede dopo Bruxelles, troppo costosa".(Di lunedì 14 gennaio 2019)