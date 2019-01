Dave Grohl dei Foo Fighters compie 50 anni/ "Con i Nirvana ho capito che dovevo crescere come artista e uomo" : Dave Grohl dei Foo Fighters compie 50 anni: "Con i Nirvana ho capito che dovevo crescere come artista e uomo". Le ultime notizie

Dave Grohl compie 50 anni. Nove curiosità e una playlist per fargli gli auguri : Proprio oggi compie 50 anni Dave Grohl! Riassumere in poche righe la carriera del musicista non è semplice, parliamo di un personaggio che, in ambito, ne ha combinate letteralmente di tutti i colori. A me dunque il compito di mostrarvi alcune curiosità a lui connesse, a voi invece quello di dare per scontato ciò che manca. Alla fine dei consueti Nove punti, non dimenticatevi di ascoltare la playlist! È fondamentale per apprezzare in pieno le ...

Dave Grohl compie 50 anni a tutto rock : A giudicare dalle sue ultime gesta – la pubblicazione di un unico brano di 25 minuti suonato unicamente da lui, polistrumentista, la più recente caduta dal palco dopo aver tentato di bere una birra senza mani durante un assolo di chitarra e il progetto di una "reunion-omaggio" dei Nirvana – è difficile pensare che Dave Grohl abbia la stessa età di altri più “composti” colleghi. Il 14 ...

Dave Grohl cade dal palco dopo aver bevuto una birra (video) : Un inizio dell'anno da brividi per i Foo Fighters: Dave Grohl cade dal palco dopo aver inaugurato acrobazie con un fan che gli aveva passato una birra. L'episodio si è verificato il 9 gennaio al The Joint dell'Hard Rock Hotel di Las Vegas, la prima data della band dell'ex batterista dei Nirvana da inizio anno. Il frontman della band di Monkey Wrench stava eseguendo un assolo di chitarra, poi si era avvicinato a bordo palco e aveva chiesto a un ...

Dave Grohl è di nuovo nei panni di Satana allo show di Jimmy Kimmel (Video) : «I'm the Devil, I love metal!», cantava Dave Grohl nella fortunata pellicola "Tenacious D e il destino del rock" (2006) di Lyam Linch, quando compariva nei panni del Diavolo per suonare e cantare Beelzeboss (The final showdown) in una divertentissima sequenza. È risaputo, del resto, che il cantante dei Foo Fighters ama particolarmente interpretare ruoli comici anche nei videoclip della sua band (dal nerd disadattato di Breakout agli svariati ...

11 dicembre 2002 : quella volta che Dave Grohl disse che i Gemelli Diversi facevano schifo : Facciamo un salto temporale e torniamo indietro di 16 anni, all'11 dicembre 2002: Dave Grohl è ospite a TRL Italia, programma in onda sul canale musicale MTV. Con lui ci sono anche i Gemelli Diversi, che in quegli anni sono uno dei gruppi più ascoltati dai giovani: i Gemelli Diversi hanno appena finito la loro performance, e si sente Dave Grohl commentare con "che schiffo!"....Continua a leggere