C' era una volta la SM | e fu subito pista

Vasco Rossi : «Per il nuovo live sono pronto a recuperare alcuni brani del passato - sarà una sfida» : Vasco NON STOP live avrà la sua “prova generale” a Lignano Sabbiadoro il pRossimo 27 maggio allo Stadio G. Teghil. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita anticipata in esclusiva per il Blasco Fanclub a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 16 gennaio (per 26 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 12.00 di giovedì 17 su Vascononstop.vivaticket.it Milano e Cagliari sono le due esclusive destinazioni per ...

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : ”È nata una cosa meravigliosa” : Per il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata, Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. La cerimonia è stata celebrata questa mattina intorno alle ore 9.30, all’interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Nadia ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo grande impegno solidaristico e altruistico, ma soprattutto per la sua attività svolta a ...

Vela - l’eccellenza si lega allo spirito sportivo : ufficiale la partnership tra Panerai e Luna Rossa : L’accordo prevede che Panerai sia Official Sponsor di Luna Rossa e crei una serie di orologi dagli eccezionali contenuti di avanguardia Una nuova esaltante storia italiana legata al mare, all’eccellenza e all’innovazione tecnica prende vita grazie alla partnership tra Panerai e Luna Rossa, Challenger of Record della 36° America’s Cup. L’accordo, siglato dal CEO di Panerai Jean-Marc Pontroué e da Patrizio ...

Fiona May : "Una volta mi dissero 'hai 4 difetti : sei donna - sei intelligente - sei bella e sei nera'" : Fiona May è uno dei volti simbolo della'atletica italiana ed internazionale: due volte campionessa mondiale di salto in lungo, tuttora record italiano e due argenti alle Olimpiadi di Atlanta e Sidney 2 medaglie d'oro nel 1995 a Goteborg e nel 2001 a Edmonton, oltre a medaglia di bronzo nel 1997 ad Atene. La May, oltre al mondo sportivo, ha avuto anche esperienza in quello dello spettacolo, cimentandosi come attrice e poi nel ...

Governo - Bonafede 'Nessuna aria di crisi'. E sulla cannabis libera 'Non credo che si farà' : Nega che sia in atto una crisi di Governo. Non confida nel buon esito del disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis. Si dice contrario al referendum sulla Tav e difende il decreto ...

Fuorigioco - Galbusera : 'Io - una leonessa che lotta in difesa dei sordi come me' : 'È vero, in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica di Milano. Un traguardo che ho desiderato moltissimo!'. Quali sono le sue grandi passioni? 'Pallavolo e viaggi'. ...

Una spia non basta film stasera in tv 14 gennaio : cast - trama - streaming : Una spia non basta è il film stasera in tv lunedì 14 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:15. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film. SCOPRI COSA C’È IN TV Una spia non basta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: This Means War DATA USCITA: 20 aprile 2012 GENERE: Azione, Commedia ANNO: 2012 REGIA: McG cast: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine, Laura Vandervoort, Til ...

Dacia Maraini - le parole di una vita : «Un Corpo Felice è quello che desidera - sogna - dà e riceve» : Dacia Maraini è una donna ben elegante come lo sono solo certe ragazze di una volta. Indossa il blu da testa a piedi, a cui un foulard al collo dà un tocco più chiaro come il trucco, la cipria, la spilla. Ma luminoso è sopra tutto il suo pensiero, che si è espresso lungo il Novecento e ancora si esprime nelle opere da scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice. Corpo Felice arriva a 82 anni, come, più che un libro, ...

Tiramisù - una variante per gli intolleranti al latte : Il Tiramisù per intolleranti al latte è un'ottima variante per chi non vuol privarsi di questo gustoso dolce ma soffre di appunto di un'intolleranza. La ricetta prevede semplicemente la sostituzione del mascarpone con la panna di riso, o volendo con la panna di soia: una scelta questa che va in base alle preferenze di ciascuno. Vediamo quindi come realizzare un golosissimo Tiramisù senza mascarpone....Continua a leggere

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Fabian Ruiz : «era una partita difficile - ma abbiamo fatto bene» : Fabian Ruiz autore del suo primo gol al San Paolo, che chiude la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di RaiUno: Quanto vale la Coppa Italia per il Napoli? «Sappiano che è importante per il Napoli e che era una partita difficile, ma abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo pensare al campionato e poi ci sarà il Milan. Sono tutte partite sono difficili. La Lazio è vicina a noi, ma qui con i nostri tifosi è più ...

Inter-Benevento - Spalletti : “È stata una partita vera - difficile” : Inter-Benevento 6-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ha parlato della partita di Coppa Italia vinta contro il Benevento: “Quando siamo andati sul 4-0 c’era il rischio che loro smettessero e noi abbiamo avuto un po’ l’atteggiamento come a dire “ormai la partita è finita”, […] L'articolo Inter-Benevento, Spalletti: “È ...