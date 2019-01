C' è Posta Per Te | Ricky Martin fa una sorpresa a due sorelle e parla della sua paternità

FI : sPostare domenica ecologica per concomitanza ricordo Foibe : Roma – “Il Campidoglio avrebbe fissato per domenica 10 febbraio prossimo la giornata ecologica, proprio il giorno in cui si ricorda la tragedia delle vittime delle Foibe. Auspichiamo che questa amministrazione dimostri maggior sensibilita’ su tale questione ed effettui un passo indietro, spostando lo stop alla circolazione ad un’altra data”. “La Giunta dovrebbe essere piu’ attenta a simili argomenti, ...

Sampdoria - maxi proPosta dal Fortuna Dusseldorf per Kownacki : Secondo il polacco Sport la società di Bundesliga avrebbe formulato una maxi offerta per convincere i dirigenti di Corte Lambruschini a cedere Kownacki. I tedeschi vorrrebbero prelevare il giocatore ...

C’é Posta Per Te : Che Vergogna - Stefania Chiede Aiuti Economici al Popolo del Web! Le Prove! : Durante la prima puntata di C’è Posta Per Te, Stefania ha voluto riallacciare i rapporti con i suoi genitori. Ma la cosa che ha fatto indignare il Popolo del web, è che la stessa ha fornito sui social l’Iban per ricevere Aiuti Economici! Ecco cosa sta accadendo! C’è Posta Per Te: la madre di Stefania non vuole più vederla. Secondo lei mette al mondo figli senza avere un lavoro ed una base economica! La terza storia della prima ...

Il polo Nord magnetico si continua a sPostare. Ma perché? : Sta succedendo davvero qualcosa di strano: il polo Nord magnetico della Terra si sta allontanando dal Canada e sta migrando, molto rapidamente, verso la Siberia. Ma i geologi non sanno ancora il perché: gli esperti, tuttavia, ipotizzano che questo spostamento sarebbe legato molto probabilmente alle anomalie del flusso di ferro fuso che si trova all’interno del nucleo della Terra. Precisiamo che il campo magnetico terrestre è un fenomeno ...

Maria De Filippi : esordio con ascolti record per C'è Posta Per te : ...puntata a regalare una sorpresa e un momento di gioia sono stati la pop star internazionale Ricky Martin e il trio di conduttori di Tu si que Vales formato da Belen Rodriguez e i campioni di sport e ...

C’è Posta Per Te - figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni : lei lo insulta furiosa : A 88 anni, nonna Maria voleva riconciliarsi con il figlio Tito, con cui non ha più rapporti da tempo. L’uomo infatti, ha abbandonato la madre e la figlia 15enne per rifarsi una vita con una nuova compagna lontano dalla sua famiglia di origine. Così, nonna e nipote hanno deciso di partecipare a C’è Posta per Te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, sperando che fosse l’occasione giusta per riavvicinarsi a Tito. Ma ...

Stefania Argiolas - le critiche alla mamma dopo la puntata di C’è Posta Per te : C’è posta per te, lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi è tornato il televisione. Sabato 12 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2019 In onda dal 2000, C’è posta per te si è confermata negli anni un successo garantito per la rete ammiraglia di Mediaset. Non sono mancati i momenti di commozione, ma anche i grandi ospiti, a cominciare dagli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno regalato momenti ...

Belen Rodriguez bacia un altro. Lacrime a C'è Posta Per te - : L'intensità delle stories di Belen Rodriguez , nostra signora di Instagram , sbalordisce. Sarà per la capacità narrativa, per la puntuale fascinazione che esercitano le sue vicende amorose e personali,...

Bonafede : «La cattura di Battisti miglior risPosta Per le vittime degli anni di piombo» : Stesso impegno ora per far rientrare anche gli altri, ancora in giro per il mondo, nonostante le pesanti condanne? Non diminuisce l'impegno, su ogni vicenda, riteniamo sia fondamentale far sapere che ...

C'è Posta Per te - Rosy chiude la busta a Francesco : il gesto di Maria De Filippi dietro le quinte non passa inosservato : Lui la tradisce e poi chiede scusa e lo fa tramite C'è Posta per te. Quelle di Francesco e Rosy è una storia, purtroppo, piuttosto comune nel programma, ma in questo caso...

Ascolti - esordio record per C’è Posta Per Te : Miglior esordio dal 2002 per C’è Posta per te su Canale5 che con uno share del 29.84% pari a 5 milioni 842 mila telespettatori conquista la platea del sabato sera. Oltre 4 milioni di telespettatori (4 milioni 196 mila) hanno scelto, invece, la prima serata di Rai1, con il match tra Bologna e Juventus per gli ottavi di finale della Coppa Italia, che ha segnato 17.7% di share. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 per la replica del film ...

C’è Posta Per Te : il padre non vuole più vedere la figlia e Maria si domanda : “Ma come fai a dormire?” Guarda il VIDEO : Ieri sera è tornato C’è Posta Per Te, con il primo dramma familiare del 2019. Tito non parla da 7 anni con la madre Maria e la figlia Sara. Il motivo? Maria non avrebbe... L'articolo C’è Posta Per Te: il padre non vuole più vedere la figlia e Maria si domanda: “Ma come fai a dormire?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefania - la ragazza all'ottavo mese di C'è Posta Per Te - aveva chiesto aiuto su Facebook - : Il suo comportamento non è piaciuto affatto alla madre che ha precisato:' Non si possono mettere al mondo bambini e poi pensare quel che sarà sarà '. La mamma è molto chiara in studio: Si è rovinata ...

F1 – Perez - che stoccata alla McClaren : “ho rifiutato la loro proPosta - la Force India ha un futuro più luminoso” : Sergio Perez non risparmia una stoccata velenosa alla McClaren, della quale ha rifiutato una proposta di ritorno, ed esalta il futuro della Racing Point Force India in vista della nuova stagione Dopo una stagione alquanto complicata passata sul sedile McClaren nel 2013, Sergio Perez non è stato confermato per la stagione successiva, unendosi dunque alla Force India. I grandi miglioramenti e le buone prestazioni offerte in pista con la ...