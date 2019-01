Calciomercato | Fiorentina-Traorè | si chiude | arriverà a giugno Vlahovic a Empoli

Calciomercato Fiorentina - ecco qual è il nodo nell’affare Obiang : Calciomercato Fiorentina, il club viola cerca di chiudere in fretta e furia l’acquisto di Obiang, ma c’è un intoppo nell’affare Calciomercato Fiorentina, dopo l’acquisto di Muriel, il club viola è andato a caccia di un centrocampista per rafforzare la rosa di Pioli. Obiang è il calciatore finito nel mirino, ma l’accordo che sembrava essere ad un passo con il West Ham sembra essersi arenato. Il motivo, secondo ...

Calciomercato Fiorentina - due uscite imminenti : le ultime novità dal mercato : La Fiorentina tenta di incassare fondi da reinvestire, alcune uscite importanti potrebbero essere imminenti in casa viola: la situazione La Fiorentina si appresta a sfoltire il reparto offensivo dopo il colpo Muriel. Il ds del club viola Pantaleo Corvino, è infatti in contatto con diversi club interessati ai calciatori in uscita della rosa di mister Pioli. Uno di questi è certamente Thereau, il quale ha mercato in Serie A, per quanto ...

Calciomercato - Muriel si presenta : 'Per la Fiorentina ho detto no al Milan. Avevo dato la parola ai viola' : E' stato il primo rinforzo di questa sessione di mercato invernale in casa Fiorentina. Che adesso può garantire a Pioli una valida alternativa a Simeone o un suo nuovo partner d'attacco. Luis Muriel è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Calciomercato Fiorentina - Muriel al primo allenamento : FIRENZE - primo allenamento del 2019 per la Fiorentina che si è radunata nel pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per una sessione perlopiù in palestra. Tutti convocati, compresi quei ...

Pjaca alla Juventus/ Calciomercato - ultime notizie : i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina : Pjaca alla Juventus, Calciomercato, ultime notizie: i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina. Per il croato si muove anche il Fulham.

Calciomercato Fiorentina - pressing su Andreas Pereira : possibile il prestito : Fiorentina Andreas Pereira – Come riporta il sito esperto in vicende legate alla Fiorentina, il Direttore Sportivo della Viola Pantaleo Corvino, è in costante contatto con gli agenti di Nemanja Radoja del Celta Vigo e Andreas Pereira del Manchester United. Uno per giugno e uno per gennaio. Vediamo nel dettaglio le operazioni. Fiorentina Andreas Pereira in […] L'articolo Calciomercato Fiorentina, pressing su Andreas Pereira: possibile ...