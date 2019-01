Andamento Future sul Petrolio del 14 01 2019 | ore 9 00

Andamento Future sul Petrolio dell'11/01/2019 - ore 9.00 : Consolida le basi precedenti il Petrolio . In moderato rialzo, invece, il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 52,3, con un movimento di appena 0,04 dollari per barile rispetto ...

Andamento Future FTSE MIB del 10/01/2019 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 19.000, con un decremento di 65 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 9/01/2019 - ore 9.30 : Il FIB continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.045 in guadagno dello 0,75%, rispetto alla ...

Andamento Future sul Petrolio del 9/01/2019 - ore 9.00 : Brilla il Petrolio nonostante l' Andamento pressoché stabile evidenziato dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 49,8 in crescita dell'1,31%, rispetto alla chiusura precedente. ...

Andamento Future FTSE MIB dell'8/01/2019 - ore 15.40 : Il FIB si muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.895, in aumento di 185 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 7/01/2019 - ore 15.40 : Lieve rialzo per il FIB , che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.830, per portarsi ora a 18.780, in rialzo di 65 ...