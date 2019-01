Parigi | esplode palazzo | morti due pompieri e una cittadina spagnola Feriti tre

Esplode una boulangerie all'Opera di Parigi : tre i morti. Tra i feriti anche 3 italiani : Sono 3 i morti, per una fortissima esplosione avvenuta nel quartiere Opera di Parigi. Diversi anche i feriti: 8 in modo grave e 24 in modo lieve. Tra i feriti anche tre italiani, tra cui una ragazza ...