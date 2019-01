Milan | subito Fabio Quagliarella | calciomercato | la bomba di Luciano Moggi

Basket - Eurolega 2019 : Jasmin Repesa nuovo allenatore del Buducnost. Subito sfida con Milano : Jasmin Repesa è il nuovo allenatore del Buducnost ed il calendario porterà Subito ad una sfida particolare per il tecnico croato. Infatti il 3 Gennaio ci sarà il match al Forum contro l’Olimpia Milano, sua ex squadra e con la quale ha vinto anche lo Scudetto nella stagione 2015-2016. La squadra montenegrina è attualmente al penultimo posto in Eurolega e al quarto nella Lega Adriatica. Risultati che hanno portato la società ad esonerare il ...

[LIVE] Serie A - Milan - Spal 1-1 Castillejo risponde subito a Petagna [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Suso era l'ago della bilancia: a seconda della sua presenza o meno, Gattuso avrebbe scelto la formazione. Lo spagnolo c'è e quindi Calhanoglu arretra a centrocampo per ...

Rino Gattuso - Milan : 'Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito' : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non ...

Milan - bordata Calhanoglu : può andar via subito! Gattuso pronto a liberarsene : Secondo La Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Non è uno scenario da escludere 'se Paquetà dovesse fare bene e dimostrarsi pronto', si legge. 'Gattuso si priverebbe senza rimpianti, ...

Milan - Higuain finisce subito in disgrazia : dopo la mazzata Uefa - la brutta voce sul suo futuro : Per Gonzalo Higuain il periodo nero al Milan si sta per trasformare in un vero e proprio incubo. L'argentino non segna da sei partite, lo accusano di non aver saputo trascinare la squadra nei momenti ...

Milan - mattinata di visite mediche per Paquetà. Poi subito a Milanello per i test : Lucas Paquetà sta proseguendo secondo le tappe prestabilite in queste sue prime ore da giocatore del Milan. Il brasiliano classe 1997, infatti, è pronto a sostenere nella mattinata di oggi le visite ...

Milan-Chelsea - doppio binario : Fabregas subito - Bakayoko in estate : Gira che ti rigira, il mercato del Milan ruota sempre attorno a Stamford Bridge, per l'immediato , gennaio, e per il futuro , l'estate, . Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ...

Milan - Borini : 'Gioco poco ma entro subito nelle partite. Soffro lontano dalla porta' : Fabio Borini, attaccante del Milan , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Dudelange: Lo scorso anno sono stati, soprattutto i primi, i mesi di Borini, quest'anno stai giocando meno; come te lo spieghi? 'Non ci sono spiegazioni che devo dare ...

Il Milan sorride : Paquetà arriva subito e sarà comunitario : Milan, Paquetà non andrà ad occupare uno slot per gli extracomunitari, il calciatore brasiliano potrebbe prendere il passaporto portoghese grazie alla madre Il Milan potrebbe presto abbracciare il suo primo acquisto della sessione invernale di mercato. Si tratta come noto del brasiliano Paquetà, il quale ieri si è sposato prima di iniziare la nuova avventura meneghina. Ebbene, dopo il matrimonio del calciatore, sono emersi dei dettagli non ...