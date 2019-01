Europee | cambiare l’Ue e non abbatterla L’appello mio e di Ilaria Cucchi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 gennaio 2019) di Fabio Anselmo eStiamo vivendo un momento storico particolarmente difficile e delicato per il futuro nostro e dei nostri figli.Non abbiamo alcuna intenzione di alimentare polemiche, antagonismi e divisioni né dare giudizi su questo o quello schieramento politico. Crediamo tuttavia che il rispetto dei diritti umani sia, per qualsiasi società ipotizzabile, principio imprescindibile e non assoggettabile a compromessi di qualsiasi natura.Il nostro vuol essere un vero e proprio appello per l’umanità il cui amore e rispetto deve tornare al centro di ogni discussione e programma politico.Non potrà esistere nessuna economia, non potrà esserci nessun progresso e non vi sarà alcun futuro per le prossime generazioni se non consentiremo di riaprire le nostre menti e i nostri cuori all’amore per l’umanità senza distinzioni di sesso, razza, religione e status sociale come ...