Di Francesco | Non sottovalutare l' Entella

C'è Posta per te - Rosy chiude la busta a Francesco : il gesto di Maria dietro le quinte non passa inosservato : Lui la tradisce e poi chiede scusa e lo fa tramite C'è Posta per te . Quelle di Francesco e Rosy è una storia, purtroppo, piuttosto comune nel programma, ma in questo caso l'intervento di Maria De ...

C'è Posta per te - Rosy chiude la busta a Francesco : il gesto di Maria De Filippi dietro le quinte non passa inosservato : Lui la tradisce e poi chiede scusa e lo fa tramite C'è Posta per te. Quelle di Francesco e Rosy è una storia, purtroppo, piuttosto comune nel programma, ma in questo caso l'intervento di Maria De ...

Papa Francesco ai genitori : “E’ normale che litighiate - ma non fatelo mai davanti ai vostri figli” : “Non litigate mai davanti ai vostri bambini“. E’ la raccomandazione che Papa Francesco fa ai genitori, durante l’omelia della messa per il Battesimo di Cristo celebrata nella Cappella Sistina, dove ha amministrato il battesimo a 27 neonati, figli di dipendenti del Vaticano. “Mi permetto un consiglio: mai litigare davanti ai bambini. E’ normale che gli sposi litighino. Ma fatelo in modo che loro non vedano: voi ...

Francesco Chiofalo - parla la madre : 'Non si sa se il tumore è benigno o no' : A distanza di due giorni dal delicato intervento di rimozione del tumore al cervello, la madre di Francesco Chiofalo è furiosa ed ha deciso di pubblicare un lungo messaggio sui social per chiarire alcune cose. La donna ha iniziato ad inveire contro tutti coloro che hanno accusato il figlio di aver giocato con la malattia solo per avere visibilità: "Chi cerca polemiche o visibilità si deve solo vergognare". Le accuse contro Francesco Chiofalo: ...

Francesco Chiofalo - parla la madre : “Non sappiamo ancora se il tumore è maligno o benigno” : L’operazione per rimuovere il tumore al cervello è andata bene e Francesco Chiofalo si sta riprendendo. A parlare questa volta è la madre, che ha scritto sui social un messaggio in sostegno del figlio. Ma a spingere la donna a scrivere è stata la confusione che ha visto in questi giorni sui giornali in merito alla natura del male che ha colpito Lenticchio: “Per ora – scrive tra le Instagram Stories di Francesco – sembra ...

La mamma di Francesco Chiofalo : "Non sappiamo se il tumore è maligno o benigno" : L'ex concorrente di 'Temptation Island' è stato operato due giorni fa per l'asportazione di un tumore al cervello. Oggi la...

Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto : Il commento di Selvaggia Roma sull’intervento di Francesco Chiofalo L’ex fidanzata ha risposto a quanti hanno criticato il suo silenzio sulla faccenda Selvaggia Roma è stata accusata sui social di non aver sostenuto nemmeno... L'articolo Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo: ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Selvaggia Roma spietata : 'Francesco ci ha marciato - un angioma benigno non è morte' : Alla luce di quanto accaduto a Francesco Chiofalo nel corso di questi giorni, la sua ex fidanzata Selvaggia Roma ha deciso di pubblicare un commento spietato contro di lui. La ragazza lo ha accusato di aver giocato e di aver marciato sulla vicenda facendo tutte quelle Instagram Stories dal momento che 'un angioma benigno non è morte'. Francesco si opera di tumore e Selvaggia lo attacca sui social: 'Ha giocato' Come tutti i fan sapranno, ieri ...

Selvaggia e il commento rimosso su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’ : Sono ancora una volta i social network la piazza in cui va in scena l’ennesimo episodio riprovevole. Protagonista Selvaggia Roma, che nelle ultime ore è stata attaccata per non aver dedicato pubblicamente nemmeno un pensiero al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, sottopostosi a un delicato intervento per asportare chirurgicamente un tumore al cervello e con il quale aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island 2017. La ragazza, ...

Selvaggia Roma e il commento rimosso su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’ : Sono ancora una volta i social network la piazza in cui va in scena l’ennesimo episodio riprovevole. Protagonista Selvaggia Roma, che nelle ultime ore è stata attaccata per non aver dedicato pubblicamente nemmeno un pensiero al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, sottopostosi a un delicato intervento per asportare chirurgicamente un tumore al cervello e con il quale aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island 2017. La ragazza, ...

Francesco Chiofalo - l’operazione al cervello è andata bene. Ma Selvaggia Roma : “Ci ha marciato. Un angioma benigno non è morte” : Ha avuto esito positivo l’intervento al cervello di Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. L’operazione sarebbe andata bene e alle 18 di ieri “Lenticchio”, com’è soprannominato, ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in terapia intensiva per la fase post operatoria: “E’ stato operato dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica un dialogo istituzionale - ma non è una frase fatta : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo si opera : ‘Non ho mai avuto così tanta paura’ : Il momento è arrivato. Francesco Chiofalo è in sala operatoria al San Camillo di Roma per sottoporsi all’intervento di rimozione del tumore al cervello. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 e tentatore a Temptation Island Vip è entrato in sala operatoria alle 9 del mattino del 9 gennaio per quella che si prospetta come una lunga operazione, il cui esito verrà svelato via social da una persona di fiducia che ha preso il ...

Francesco Scianna : “Cerco l’amore ma il matrimonio non è nei miei piani” : L’attore siciliano si racconta sul nuovo numero di Vanity Fair Ha fascino da vendere Francesco Scianna che con l’intervista pubblicata sul nuovo numero di Vanity Fair rivela però di avere anche un’anima da casalingo. L’attore siciliano confessa infatti che fra le sue tante personalità c’è quella domestica. L’anima da casalingo gli fa particolarmente apprezzare attività […] L'articolo Francesco Scianna: ...