Shutdown | forza e debolezza di Trump

(Di sabato 12 gennaio 2019) Perché è in corso lodel governo USA più lungo della storia, vale a dire la chiusura delle attività federali che tiene a casa senza paga oltre ottocentomila dipendenti?Perché il braccio di ferro tra Presidenza (Rep.) e Camera dei Rappresentanti (Dem.) all'origine di un evento così traumatico nasce sullo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari chiesto daalla Camera per costruire un tratto di muro di circa mille km al confine tra Texas e Messico?La questione costituzionale – non si dà spesa senza l'approvazione della Camera - ha un duplice risvolto: progettuale-contenutistico e simbolico-elettorale.Entrambe le parti – Presidenza e Camera – hanno interesse ad esaltare i propri poteri di fronte ai rispettivi elettorati dimostrando, l'uno, che il progetto è risolutivo, e gli altri che si tratta ...