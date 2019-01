ESM-9101: Recensione del Wireless Gaming Controller di EasySMX

gamerbrain

(Di sabato 12 gennaio 2019) Quando si decide di acquistare unda utilizzare su PC si ricerca solitamente un prodotto economico, compatibile e confortevole. Quest’oggi vogliamo parlarvi dell’ESM-ildiche ricorda quello della gloria Xbox360, disponibile per l’acquisto su Amazon ad un costo di circa 25 euro.IldadiIl, il che significa che potete utilizzarlo su PC senza collegare alcun cavo, ciò è possibile grazie alla presenza di una chiavetta all’interno della confezione, la quale funge da ricevitore per ilCollegata la chiavetta ad una porta USB del vostro computer, non dovrete far altro che premere e tenere premuto il pulsante di accensione del, contrassegnato dal logo di, per poter sincronizzare ed utilizzare il ...