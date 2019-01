Dolce e Gabbana e l' eleganza per oggi

Il nuovo Rinascimento italiano di Dolce & Gabbana : Entrare nella sede milanese di Alta Sartoria – l’atelier di Dolce & Gabbana per i suoi clienti maschili più speciali – significa trovarsi di colpo in un altro mondo. Qui i migliori sarti e artigiani d’eccellenza tra i 5.000 dipendenti dell’azienda di moda mettono a frutto tutta la loro arte e competenza per trasformare sogni all’apparenza impossibili in espressioni indossabili di perfezione ...

6 gaffe clamorose nel 2018 : da Toninelli a Dolce e Gabbana : Politici, personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport sono sempre sotto i riflettori. E, talvolta, capita che dicano delle assurdità o siano, loro malgrado, vittima di incidente hot. Anche questo 2018, ormai in dirittura d'arrivo, ci ha regalato "Epic Fail" che difficilmente potremo dimenticare.

Stefano De Martino ha una nuova fiamma - paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto : La modella Chiara Scelsi potrebbe essere la nuova fiamma di Stefano De Martino L’ex marito di Belen Rodriguez appare sorridente al fianco della ragazza Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Il ballerino 29enne... L'articolo Stefano De Martino ha una nuova fiamma, paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Dolce&Gabbana - la nuova boutique in Piazza di Spagna : Il nuovo negozio Dolce&Gabbana a RomaIl nuovo negozio Dolce&Gabbana a Roma Dolce&Gabbana apre un nuovo negozio a Roma, il secondo dopo l'apertura lo scorso anno della boutique di via Condotti. Il nuovo spazio si colloca all'interno di un palazzo romano del Cinquecento, affacciato su Piazza di Spagna, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, ed è stato progettato in collaborazione con l’architetto ...

La novità del governo Dolce & Gabbana : L’operazione è riuscita, ma purtroppo il paziente è morto. L’esito finale della trattativa tra il governo e la Commissione sulla prima e forse ultima legge di Bilancio del cambiamento offre all’osservatore molti spunti di riflessione. Il primo riguarda un aspetto apparentemente tecnico ma in realt

L'alta gioielleria di Dolce&Gabbana «accompagna» le sfilate di alta moda e sartoria : Al più famoso teatro lirico del mondo i due stilisti sono molto legati: dal 2015 il brand è socio fondatore e sostiene la Scuola di ballo dell'Accademia del teatro con l'erogazione di borse di studio ...

Dolce & Gabbana - le 3 regole di marketing da non dimenticare : L'annullamento della maxi sfilata Dolce & Gabbana in programma il 21 Novembre con 500 look in passerella e 400 modelli alla presenza delle più grandi stelle dello spettacolo cinese e oltre 1500 invitati è forse la più grande lezione di marketing del 2018. La storiaLa maison milanese di moda aveva fatto precedere la colossale sfilata intitolata "#DGLovesChina" da una serie di video promozionali sul social network ...

Il video di scuse di Dolce & Gabbana ai cinesi nella parodia di Maurizio Crozza : Maurizio Crozza imita Dolce e Gabbana Nonostante il black friday, Maurizio Crozza non ha fatto sconti a Dolce e Gabbana. Nel suo show in onda sul Nove, ieri il comico ligure ha imitato i due stilisti, proponendo una parodia del video di scuse da loro rivolto al popolo cinese dopo gli spot della maison ritenuti razzisti e soprattutto dopo quanto scritto da Stefano Gabbana sui social (lo stilista poi ha rivelato di essere stato ...

Salvini : "Su Dolce e Gabbana si sta esagerando" : La Cina sta esagerando , ho seguito la polemica per motivi commerciali ovviamente, non perché pensi a Dolce e Gabbana . Fraintendere una cultura e generalizzare non è mai cosa giusta da fare, è stato ...

Dolce & Gabbana nella bufera : gli stilisti chiedono scusa ai cinesi - VIDEO - - Curiosità - news ed informazioni : I cinesi sono in rivolta contro il brand conosciuto in tutto il mondo. Gli stilisti hanno inviato un messaggio di scuse. Lo spot contestato Lo spot contestato vede come protagonista una ragazza ...

Dolce & GABBANA vs CINA/ Dov'è lo stile nel morire di presunzione? - IlSussidiario.net : Campagna sbagliata e DOLCE & GABBANA rischiano un danno economico pazzesco avendo mandato su tutte le furie il popolo cinese

Dolce e Gabbana - Crozza e le parti tagliate del video di scuse al popolo cinese : “Questa è gente che si mangia i cani…” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza si sdoppia per vestire per la prima volta i panni di Dolce e Gabbana e mostrare le parti tagliate del video di scuse al popolo cinese dopo gli spot ritenuti razzisti: “nella nostra famiglia ci hanno insegnato a non mancare di rispetto a nessuno, anche se ci hanno questa abitudine i cinesi di sputare per terra. Se vai a Pechino ...