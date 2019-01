Blake Lively e Ryan Reynolds | l’amore spontaneo

Paradise Beach – Dentro l’incubo : trama - cast e curiosità del film con Blake Lively : Lunedì 7 gennaio, in prima serata su Rai2, va in onda a partire dalle 21.20, la pellicola del 2016 Paradise Beach – Dentro l’incubo, diretta da Jaume Collet-Serra. Paradise Beach – Dentro l’incubo: trailer Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama Nancy è una giovane studentessa in medicina che dopo la morte della madre, abbandona padre e sorellina per ritrovare una spiaggia sperduta di cui ha un ricordo felice ...

Taylor Swift : epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively : Un gruppo di amici famosi a casa della cantante The post Taylor Swift: epico Capodanno in maschera con Gigi Hadid e Blake Lively appeared first on News Mtv Italia.

Ryan Reynolds a Blake Lively : «Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata» : Ryan supporta (anche fisicamente) Blake Ryan è anche molto attentoTrovano del tempo l'uno per l'altra in mezzo al caosRyan è un vero gentiluomoPer loro la famiglia è tuttoLa loro intimità è palese, anche in pubblicoRyan è molto protettivoSono devoti l'uno all'altraRyan Reynolds e Blake Lively – l’indimenticabile Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl – sono una delle coppie più amate dello star system. Uno dei motivi? Perché ...

Un piccolo favore : recensione del nuovo thriller di Paul Feig con Anna Kendrick e Blake Lively : Dopo il grande successo al botteghino americano, è arrivato anche nei cinema italiani il thriller ,”Un piccolo favore”, scritto e diretto da Paul Feig con protagoniste la candidata agli Oscar Anna Kendrick e l’icona internazionale e talentuosa attrice, Blake Lively. Di seguito trovate la trama e la nostra recensione di questa sorprendete e divertente pellicola. Arriva nelle sale italiane Un piccolo favore, la nuova black ...

Blake Lively : la mia pagella dei suoi look : Blake Lively mi ha sempre ispirato simpatia: è bella, ma non di quella bellezza algida e distante, ma semplice e genuina (un po’ come Jennifer Lawrence). L’ex star di Gossip Girl è fresca della presentazione del suo ultimo film: il 13 dicembre è uscito nelle sale “Un piccolo favore”. Ha sempre avuto gusto nel vestire, anche quando aveva il pancione le sue mise erano sempre impeccabili. Però… non sempre si valorizza ...