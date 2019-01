Supercoppa | Gattuso | ci sono accordi

Calciomercato Milan - assalto a Sensi : Gattuso lo vuole per la Supercoppa : Milan Sensi – La Supercoppa Italia che si disputerà il 16 gennaio, inizio ore 18.30, a Gedda in Arabia Saudita, con tutto il contorno di fascino e polemiche che si porta dietro, può valere un’intera stagione per il Milan e per questo, come riporta Calciomercato.it, che dal Calciomercato potrebbe esserci una potente accelerata su Stefano […] L'articolo Calciomercato Milan, assalto a Sensi: Gattuso lo vuole per la Supercoppa ...