Papa visita a sorpresa le suore di clausura

Papa ha fatto visita a suore Spello : In quell'occasione Francesco consegnò loro la costituzione apostolica "Vultum Dei quaerere" in rappresentanza delle claustrali di tutto il mondo. E il rapporto tra la comunità di contemplative di ...

Papa ha fatto visita a suore Spello : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 GEN - Papa Francesco ha compiuto oggi una visita privata al Monastero di clausura delle Clarisse a Vallegloria, a Spello, per incoraggiare le suore di clausura, la vita ...

Conte va in visita privata dal Papa. E gli regala la Divina Commedia : La notizia della visita privata, annunciata dalla sala stampa vaticana. Probabile scambio d’opinioni sull’accoglienza degli stranieri nel nostro Paese. Accomiatandosi il premier anticipa gli auguri di compleanno a Francesco

Storica visita del Papa al Messaggero : «L?informazione che ci fa bene» : Attesa, folla, emozioni (tante) dentro e fuori lo storico palazzo di via del Tritone. Una giornata Storica, quella di ieri, per il nostro giornale, per l?intero settore dell?informazione,...

Il Papa in visita al Messaggero : “I giornalisti devono attenersi ai fatti” : Per la prima volta un pontefice entra in una redazione e parla ai giornalisti e alle maestranze del più antico giornale della Capitale. È successo a Roma dove Papa Francesco ha fatto visita alla redazione. L’occasione sono le celebrazioni per i 140 anni della testata di via del Tritone e la cerimonia della preghiera dell’Immacolata a Piazza di Spagna. Ad accogliere Papa Bergoglio l’editore, Francesco Gaetano ...

Il Papa saluta gli ammalati in piazza di Spagna e visita la sede del Messaggero : Terminata la tradizionale visita in piazza di Spagna per l'Immacolata, quest'anno, il Papa ha voluto includere nel programma una bella, bellissima sorpresa per il mondo...

Papa visita a sorpresa due strutture sociali in periferia Roma : Città del Vaticano, 7 dic., askanews, - Il Papa ha fatto visita a sorpresa a due strutture sociali nell'estrema periferia sud di Roma, riprendendo così i 'venerdì della misericordia' che aveva ...

Papa visita a sorpresa due strutture sociali in periferia Roma : Città del Vaticano, 7 dic. , askanews, - Il Papa ha fatto visita a sorpresa a due strutture sociali nell'estrema periferia sud di Roma, riprendendo così i "venerdì della misericordia" che aveva ...

Missione Emirati - la visita del Papa rilancia il dialogo : 'Il dialogo tra le religioni resta uno dei fattori decisivi per lo sviluppo del mondo. Quello con l'Islam è una via obbligata: lo ritengo necessario benché non facile e gli ostacoli non mancano' ha ...

Sfilata straordinaria dei Misteri - Battista : "Stessa emozione della visita di Papa Francesco". Sul riconoscimento Unesco il sindaco avverte : ... : "Zero passi falsi", rimarca ancora, riferendosi a quel tragitto lungo e tortuoso che non è possibile sbagliare e che dovrebbe, almeno in linea di principio, mettere da parte la politica. "Non ci ...

Picchiarono un migrante a Piazza Armerina durante la visita del Papa : Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Enna con l'accusa di aver aggredito un migrante durante la visita del Papa a Piazza Armerina lo scorso 15 settembre. Nei confronti dei tre indagati il ...

Enna : picchiano gambiano durante visita Papa - tre arresti : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere picchiato e aggredito con violenza un gambiano durante la visita del Papa a Piazza Armerina (Enna) lo scorso 15 settembre, la Polizia ha arrestato tre persone. Nei loro confronti il Tribunale di Enna ha emesso un'ordinanze di custodia cautelare ag