Sci | Vonn | ' Il record di Stenmark non è un' ossessione Il mio ginocchio ora sta bene'

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : cancellate gare a St. Anton. Lindsey Vonn rimanda il rientro : Le abbondanti nevicate che stanno colpendo in questi giorni l’Austria hanno portato la FIS e gli organizzatori a cancellare le gare in programma questo fine settimana a St. Anton. Impossibile sistemare il tracciato in tempo per la discesa di sabato ed il supergigante di domenica e per questo motivo si è deciso di annullare l’intero programma. La Coppa del Mondo tornava a St. Anton dopo l’ultima volta datata 2013. Non è la prima ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a St. Anton torna la velocità e soprattutto Lindsey Vonn : Dopo una fine di 2018 ed un inizio di 2019 dedicato solo alle discipline tecniche, nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna finalmente protagonista la velocità. Infatti nel fine settimana a St. Anton sono in programma una discesa libera ed un supergigante, anche se le abbondanti nevicate stanno mettendo a rischio le gare austriache. Se il meteo e la neve saranno clementi, questo fine settimana coinciderà con il rientro nel Circo ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise non saranno l’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...

Sci alpino : Lindsey Vonn pronta a rientrare a St. Anton o a Cortina nei weekend dedicati alla velocità : Il periodo buio per Lindsey Vonn sembra alle spalle e l’americana è pronta a tornare, come viene riportato sulla Gazzetta dello Sport. Vonn, procuratasi un’iperestensione e uno stiramento ad un legamento del ginocchio sinistro in allenamento il 19 novembre scorso a Copper Mountain (Stati Uniti), sarà già in pista il 12 e il 13 gennaio a St. Anton (Austria) oppure in Italia a Cortina (Italia) per le gare dal 19 al 20 gennaio, valide ...

Sci alpino – Lindsey Vonn ritrova il sorriso - la statunitense pronta a gareggiare : “saprete presto le novità” : Lindsey Vonn torna a gareggiare? Il post social che fa sognare i fan dopo l’infortunio dello scorso novembre Lindsey Vonn è pronta a tornare a gareggiare? Periodo complicato per la sciatrice statunitese: la Vonn, che tempo fa aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione prima del ritiro, non ha ancora partecipato ad una gara di Coppa del Mondo a causa di un infortunio procuratosi lo scorso novembre durante un ...

Sci alpino - Sofia Goggia “Mi manca gareggiare con Vonn. Saremo io - lei e Stuhec come nel 2017” : Il 2019 segnerà il ritorno alle gare di Sofia Goggia. La bergamasca si è raccontata in un’intervista a La Stampa, dove ha parlato prima di tutto della sua condizione attuale: “Ho deciso di posticipare il rientro, voglio essere sicura di avere una struttura a livello muscolare che mi consenta di esprimermi come desidero. Sono molto tranquilla e in gran forma. Grazie alla fisioterapia ho recuperato dall’infortunio per essere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mikaela Shiffrin dominatrice assoluta - quando supererà Vonn e Stenmark? : Mikaela Shiffrin è reduce dall’ennesimo weekend da dominatrice assoluta. La campionessa americana ha trionfato a St.Moritz sia nel supergigante sia nello slalom parallelo. Due successi che le hanno permesso di allungare già in maniera decisiva nella classifica generale di Coppa del Mondo e di portare a quota 48 il numero delle vittorie in carriera. Una stagione finora straordinaria per la nativa di Vail, che praticamente non riesce a ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin può diventare la più grande di tutti i tempi. I record di Vonn e Stenmark sono alla portata : Lindsey Vonn o Ingemar Stenmark? Nessuno dei due, la risposta giusta è Mikaela Shiffrin. La 23enne di Vail ha ormai imboccato da tempo la strada per diventare la più grande di tutti i tempi e l’ultima vittoria nel SuperG di Lake Louise non ha fatto altro che confermare tutto questo. Shiffrin è salita a quota 46 successi in carriera in Coppa del Mondo, il tutto con la carta d’identità che recita solo 23 anni ed è proprio questo ...

Sci - Lindsey Vonn : 'Voglio correre un'ultima volta a Lake Louise'. Niente ritiro? : Lindsey Vonn non ha potuto prendere parte questo fine settimana alla discesa libera di Lake Louise , dove è la regina indiscussa con ben 18 vittorie in carriera, di cui 14 in discesa e 4 in Super G. ...

