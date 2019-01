La Juve si mette di traverso per Higuain | chiesto l' obbligo di riscatto

Supercoppa - diffida Codacons per la Rai : 'Non deve trasmettere Juventus-Milan' : TORINO - Il Codacons interviene sul caso della partita di Supercoppa italiana, programmata in Arabia Saudita , con una diffida alla Rai . 'La rete di Stato è stata diffidata dall' Associazione a non ...

Infortunio Diego Costa - l’attaccante mette nel mirino la Juventus : INFORTUNO Diego Costa – Manca ancora un pò di tempo in vista della partita di Champions League tra Atletico e Juventus ma nel frattempo cresce sempre più l’attesa. Diego Costa il 20 febbraio vuole esserci, l’attaccante ispano-brasiliano è gia’ nella capitale spagnola per iniziare la seconda fase del recupero dopo l’Infortunio. Diego Costa è stato operato in Brasile per risolvere i fastidi al piede sinistro e ...

Juventus - Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale : le ultime : Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo e il Fisco spagnolo sembra essere una telenovela che si avvia verso le battute finali. Il fenomeno con la maglia numero 7 ha ammesso di aver commesso una “frode fiscale” ai tempi del Real Madrid e adesso, nel mese di gennaio, si dovrà presentare davanti ad un giudice al tribunale […] L'articolo Juventus, Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale: le ultime proviene da Serie A News ...

Juventus - Chiellini : "CR7 e Icardi i più forti in area. Il Toro può metterci in difficoltà" : CR7, è vero. Ma la Juve è anche GC3, come sottolineato da Spalletti prima di Juventus-Inter. Il capitano bianconero ha raccolto l'eredità di Buffon e sta disputando una stagione tra le migliori della ...

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...

Spalletti avvisa la Juve : "Siamo forti - se siamo squadra li metteremo in difficoltà" : Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo'. Secondo me l'interismo è un po' quello, guardare il cielo e verso il mondo. E Marotta è uno di quelli che è già proiettato per la sua ...

Piazza Affari : mette il turbo Juventus : Brilla la società operante nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 5,83%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

Inter - Icardi : “Non metterei la firma per un pareggio contro la Juventus” : Inter Icardi – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato del suo 2018: “Sono felicissimo per come sia andata, il primo gol in Champions mi ha regalato delle emozioni indescrivibili”. LEGGI ANCHE: Ozil Inter, Emery mette il tedesco alla porta. E l’Inter ci pensa Inter, Icardi: “Anno […] L'articolo Inter, Icardi: “Non metterei la firma per ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Serie A Fiorentina - Chiesa mette la Juve nel mirino : Al Franchi, che viaggia verso il sold out,, infatti, arriverà la corazzata Juventus LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sulla Fiorentina Classifica ...

Allegri toglie la Juve dal mercato : "Niente rinforzi - non saprei dove metterli" : A proposito di Mandzukic: lei si aspettava questo rendimento al fianco di Ronaldo? Mandzukic? 'Il calcio non è scienza esatta: è solo questione di alchimia. Quando lui e Ronaldo sono insieme c'è un'...

Nicklas Bendtner condannato a 50 giorni di carcere per aggressione - l’ex Juventus ammette : “era difesa personale” : Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere: il calciatore aveva aggredito un tassista a Copenaghen Grossi guai all’orizzonte per Nicklas Bendtner. L’ex calciatore, fra le altre, della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere e 1500 corone di ammenda (179€ circa) per aggressione. Il fatto è accaduto lo scorso settembre a Copenaghen, quando Bendtner si è rifiutato di ...