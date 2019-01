Inter | Altobelli | Icardi tra i tre top al mondo | va tenuto a tutti i costi

Inter - Altobelli contro Perisic : 'Dimostra che perdiamo un grande giocatore - non quello che vediamo ora' : Alessandro Altobelli , ex calciatore dell' Inter , ha commentato le parole di Perisic sul possibile addio a fine stagione con un post sui suoi profili social: 'Buona giornata vice campione del mondo. Certo, ti capiamo e speriamo che il tuo desiderio si avveri. Sei rimasto perché te lo ha chiesto Spalletti, non per la società, i tifosi, i compagni. Ma, prima di andare via, dimostra ai tifosi ...