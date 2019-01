Gli hater contro Annalisa Minetti : "Sei cieca - non dovevi fare figli" : Su Instagram la cantante e atleta paralimpica è stata criticata per la sua maternità nonostante la condizione di non vedente

Il peso del fiGlio di Briatore nel mirino deGli haters - l’imprenditore italiano difende Nathan Falco : “siete solo dei poveretti” [FOTO] : Nathan Falco nel mirino degli haters, al centro delle critiche il peso del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: la replica dell’imprenditore italiano Flavio Briatore ha trascorso il Capodanno con il figlio Nathan Falco. L’11enne, nato dall’amore tra l’imprenditore italiano ed Elisabetta Gregoraci, è stato al centro delle critiche social dopo le foto delle sue vacanze in Malindi con il padre. Il ...

Jasmine Carrisi - Gli hater colpiscono la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : Gli hater colpiscono ancora. Nel mirino dei leoni da tastiera, questa volta, è finita Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. La diciassettenne ha condiviso sul proprio profilo Instagram un selfie, come molte sue coetanee (e non solo) amano fare, ma tra tanti complimenti purtroppo non sono mancate anche alcune severe critiche. “Sei sguercia????” (ovvero strabica) chiede qualcuno, “Ma sei veramente brutta ...

Jasmine Carrisi - fiGlia di Al Bano e Loredana Lecciso - presa di mira daGli haters su Instagram : 'Sei strabica?' : Da quando ha partecipato a 'Domenica Live' , Jasmine Carrisi , figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che, va detto, non fa parte, o forse non ancora, del mondo dello spettacolo, ha aumentato di molto ...

Nadia Toffa in ospedale - Matteo Salvini la difende daGli haters : 'Basta per piacere' : Non c'è pace per Nadia Toffa. Questa mattina la conduttrice de 'Le Iene' ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale, pronta a ricevere l'ennesima chemioterapia. Il lungo messaggio di Nadia ha commosso i fan ma non è stato esente da critiche davvero fuori luogo, in primis da parte di chi crede che la Toffa stia sfruttando la sua malattia per visibilità. Un commento in particolare ha scatenato l'inferno sui social. Una utente ha ...

Emma Marrone attaccata daGli animalisti per una pelliccia. La risposta che gela Gli haters : Nel mondo dei social non esiste nessuna isola felice. Le critiche e i colpi bassi sono sempre dietro l'angolo. Lo sa bene la cantante Emma Marrone che, per una foto pubblicata su Instagram, è stata ...

Flavio Briatore difende Nathan Falco daGli haters : "Siete dei poveretti" : Questa volta Flavio Briatore è andato su tutte le furie: l'imprenditore si è arrabbiato a causa dei commenti di alcuni haters a una foto nella quale si vede il figlio Nathan Falco fare surf a Malindi aiutato da tre istruttori di colore. Lo scatto è stato postato sull'Instagram di Briatore.Il bambino, nato dalla relazione con la soubrette Elisabetta Gregoraci nove anni fa, è stato bersagliato non solo per via del supporto degli istruttori ...

Emma Marrone nella bufera per la pelliccia : «Vergognati - uccidi Gli animali». Lei risponde ai haters così : Emma Marrone sotto accusa dalla rete per aver indossato una pelliccia. La cantante ha trascorso delle vacanze sulla neve assieme a delle amiche e ha postato alcuni scatti che la vedono sulle montagne innevate e uno mentre indossa una pelliccia. Gli attacchi sono partiti immediatamente ed Emma, stanca delle critiche, ha dovuto pubblicare un video […]