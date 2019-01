: Breaking News #Durigon: trovate coperture III settore - Cyber_Feed : Breaking News #Durigon: trovate coperture III settore - NotizieIN : Durigon: trovate coperture III settore - TelevideoRai101 : Durigon: trovate coperture III settore -

Per evitare la stangata Ires alle imprese del terzo"abbiamo trovato le". Lo ha detto il sottosegretario al Lavorolasciando Palazzo Chigi. Nessuna decisione invece rispetto al provvedimento in cui verrà inserito il taglio, "il prossimo decreto utile", ha precisato. "L'incontro con le associazioni non profit e il forum del terzoè stato positivo: sono state elencate le cose fatte e quelle che faremo", ha poi detto il sottosegretario.(Di giovedì 10 gennaio 2019)