Consob | il Colle frena Minenna i 5Stelle all' attacco di Mattarella

Consob - Salvini dice sì a Marcello Minenna. Ora la partita si sposta al Colle : L'accordo sul nome di Marcello Minenna alla guida della Consob era stato sancito con un faccia a faccia a metà novembre, ma poi la vicenda era caduta nel vuoto. Nelle settimane successive Matteo Salvini e Luigi Di Maio avevano dovuto pensare a ben altro, diventando protagonisti del tritacarne della manovra, con tutto il suo corollario di litigi tra i due e interessi di partito da mediare e far rispettare. L'agenda delle priorità ...

Consob - Marcello Minenna pronto No del Colle. Di Maio : "Non mollo" : Chi si oppone alla nomina di Marcello Minenna alla presidenza della Consob? Indicato due giorni fa ufficiosamente ma risolutamente dal vicepremier e leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio come candidato anche a nome della Lega, l'economista e professore...